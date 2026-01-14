Après une première annonce l'été dernier et finalement un report, Microsoft a confirmé le calendrier définitif de l'arrêt de son application de scan sur mobile, Microsoft Lens.

Anciennement Office Lens, cette application cumulant plus de 50 millions de téléchargements sur Google Play est concernée par un processus de retrait qui a débuté le 9 janvier 2026.

Quel est le nouveau calendrier de l'arrêt ?

Ce processus de retrait est échelonné, sachant que l'application Microsoft Lens sera supprimée du Google Play Store et de l'App Store à compter du 9 février prochain. La fonctionnalité de scan elle-même sera désactivée le 9 mars 2026.

" Après cela, vous ne serez plus en mesure de créer de nouveaux scans, mais vous pourrez toujours accéder à vos scans précédents si l’application reste installée sur votre appareil ", écrit Microsoft.

Le cas échéant, les utilisateurs de Microsoft Lens sur Android et iOS devront donc veiller à ne pas désinstaller l'application s'ils souhaitent conserver l'accès à leurs anciennes numérisations.

Pourquoi cette décision de Microsoft ?

La principale raison de cet abandon est la redondance. Les fonctionnalités de Microsoft Lens sont désormais directement intégrées dans l'application OneDrive de Microsoft. Une manière de centraliser les services au sein de l'écosystème Microsoft 365.

Il s'agit aussi plus globalement d'une rationalisation des services du côté de Microsoft, en rappelant le sort funeste réservé au remplissage automatique des mots de passe dans Microsoft Authenticator, ou encore Microsoft Publisher qui vit ses derniers mois.

Quelle alternative de Microsoft pour les utilisateurs ?

Microsoft oriente donc ses utilisateurs vers la fonction de scan de OneDrive. Pour l'utiliser, il suffit d'appuyer sur l'icône " + " dans l'application et de sélectionner l'option de capture.

Une différence réside néanmoins dans le stockage. Les documents numérisés via OneDrive sont obligatoirement sauvegardés dans le cloud, et non plus localement sur le smartphone.