La semaine prochaine, Microsoft va publier ses derniers résultats trimestriels, avec des revenus dont la progression aurait perdu de sa superbe en n'étant plus à deux chiffres.

Un précédent avertissement était un ralentissement de la croissance dans le domaine porteur du cloud, tandis que les divisions Windows OEM et Xbox (contenu et services) ont souffert.

C'est dans ce contexte que Microsoft s'apprêterait à réduire encore une fois ses effectifs. D'après Bloomberg, la nouvelle vague de licenciements sera de bien plus grande ampleur que les précédentes d'octobre et de juillet 2022.

Plus de 10 000 salariés touchés ?

Sky News évoque une réduction d'environ 5 % des effectifs du géant américain, soit plus de 10 000 employés du groupe qui seraient concernés. Comme point de repère, Microsoft emploie 221 000 personnes dans le monde, dont 122 000 aux États-Unis. C'est toutefois un chiffre qui date du 30 juin 2022.

La taille dans les effectifs toucherait les équipes d'ingénieurs en particulier. Microsoft n'a cependant pas fait de commentaires pour le moment.

Après la forte demande pendant la pandémie

Dans un entretien à CNBC fin 2022, Satya Nadella, le patron et président de Microsoft, a déclaré que les deux prochaines années pour le groupe seront probablement les plus difficiles.

" Nous avons eu beaucoup d'accélération pendant la pandémie et il y a une certaine normalisation de cette demande. […] En plus, il y a une véritable récession dans certaines parties du monde. "

Pour Bloomberg, Microsoft a attendu plus longtemps que d'autres groupes technologiques avant de tailler significativement dans ses effectifs. Il y a notamment eu Meta ou encore Amazon qui est un concurrent de Microsoft dans le cloud computing et a annoncé la suppression d'un peu plus de 18 000 postes.