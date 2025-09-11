Après des années de partenariat quasi exclusif avec OpenAI, Microsoft a décidé de faire appel à son rival direct, Anthropic, pour muscler l'intelligence artificielle de sa suite Office 365.

Selon des informations du média The Information, confirmées par plusieurs sources internes, les modèles d'Anthropic seront bientôt utilisés pour alimenter certaines des fonctionnalités les plus avancées de Copilot dans Word, Excel et PowerPoint. Un choix pragmatique qui en dit long sur l'état des relations entre les deux géants et la compétition féroce qui se joue en coulisses.

Pourquoi Microsoft se tourne-t-il vers le rival d'OpenAI ?

La raison est avant tout une question de performance. D'après les équipes de développement de Microsoft, les derniers modèles d'Anthropic, notamment Claude Sonnet 4, surpassent simplement ceux d'OpenAI sur des tâches spécifiques mais cruciales pour le monde de l'entreprise.

La génération de présentations PowerPoint serait "plus esthétique" et l'automatisation de fonctions financières dans Excel plus fiable. Même si le récent GPT-5 d'OpenAI représente un saut qualitatif, Anthropic aurait pris une longueur d'avance sur ces cas d'usage précis, poussant Microsoft à opter pour la meilleure technologie disponible, quitte à froisser son partenaire.

Quel est l'impact financier et stratégique de cette décision ?

Ce mouvement est d'autant plus surprenant qu'il représente un coût non négligeable pour Microsoft. En vertu de son investissement massif, l'entreprise peut utiliser la technologie d'OpenAI sans surcoût.

Pour intégrer les modèles d'Anthropic, Microsoft devra en revanche payer son concurrent direct sur le marché du cloud, Amazon Web Services (AWS), qui héberge la technologie d'Anthropic. Cette situation illustre les tensions qui existeraient depuis plusieurs mois entre Microsoft et OpenAI, notamment autour de la restructuration de ce dernier en vue d'une potentielle entrée en bourse. Pour Microsoft, la performance prime, même si cela signifie signer un chèque à son principal rival.

Est-ce la fin du partenariat entre Microsoft et OpenAI ?

Pas tout à fait. Microsoft se veut rassurant et affirme qu'OpenAI reste son "partenaire sur les modèles frontières". Les modèles d'OpenAI continueront d'alimenter de nombreuses fonctionnalités de Copilot. Il s'agit en réalité d'une évolution vers une stratégie multi-modèles, où Microsoft choisit le meilleur outil pour chaque tâche.

Cette approche a déjà été testée avec succès sur GitHub Copilot, qui utilise aussi l'IA d'Anthropic pour ses fonctions les plus avancées. En diversifiant ses sources, Microsoft évite de dépendre d'un seul fournisseur, stimule la concurrence et s'assure de toujours proposer la technologie la plus performante à ses clients, quitte à complexifier ses alliances.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le prix de l'abonnement Copilot pour Office 365 va-t-il changer ?

Non, selon les informations disponibles, le tarif devrait rester inchangé, à 30 dollars par utilisateur et par mois. L'intégration d'Anthropic vise à améliorer la qualité du service pour ce prix, notamment en corrigeant certains bugs et instabilités des fonctions les plus expérimentales.

OpenAI est-il complètement remplacé dans la suite Office ?

Non, il s'agit d'un modèle hybride. OpenAI restera le moteur de nombreuses fonctionnalités de base de Copilot, tandis qu'Anthropic sera sollicité pour des tâches plus complexes et spécifiques où ses modèles se sont montrés plus performants, comme dans Excel et PowerPoint.

Pourquoi Microsoft doit-il payer son concurrent Amazon (AWS) ?

Parce que la start-up Anthropic, soutenue financièrement par Amazon, a choisi d'héberger ses modèles d'intelligence artificielle sur l'infrastructure cloud d'AWS, et non sur Microsoft Azure. Pour utiliser ces modèles, Microsoft doit donc payer des droits d'accès via la plateforme de son principal concurrent dans le cloud.