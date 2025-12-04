Après une année de pause, la tradition est de retour. Microsoft vient de dévoiler sa nouvelle collection de "ugly sweaters" pour la fin d'année 2025, une coutume attendue par les amateurs de technologie et de culture pop depuis sept ans.

Cette fois, le géant de Redmond ne propose pas un, mais bien trois modèles distincts pour célébrer son histoire et satisfaire tous les fans.

Qu'est-ce que le pull "Artifact", la star de la collection 2025 ?

Le modèle le plus commenté est sans conteste l'Artifact Sweater. Vendu 79,95 dollars, ce pull est une véritable mosaïque de la nostalgie numérique conçue par Microsoft comme un hommage. Il arbore une collection d'icônes historiques qui ont marqué des générations d'utilisateurs de Windows.

On y retrouve des figures emblématiques comme Clippy, l'inoubliable assistant trombone, mais aussi les logos de MSN, Internet Explorer, Démineur ou encore MS-DOS. Pour marquer le 50e anniversaire de la société, le chiffre "50" y est aussi inscrit, aux côtés d'un clin d'œil plus moderne et surprenant : le logo de l'IA Copilot, discrètement placé sur la manche droite.

Quels sont les autres modèles et à quel prix ?

Aux côtés de cette pièce maîtresse, deux autres designs sont proposés. Le premier est un hommage vibrant au Zune, le lecteur MP3 culte de la marque qui a tenté de rivaliser avec l'iPod. Ce pull marron et orange affiche fièrement son logo et ses célèbres boutons de contrôle. Il est également vendu au prix de 79,95 dollars.

Le troisième modèle, plus abordable à 59,95 dollars, est entièrement dédié à l'univers du jeu vidéo. Arborant un vert et noir vifs, il affiche le nom de la console sur le torse et son logo sur les manches, un incontournable pour les fans de la machine Xbox qui souhaitent afficher leur passion.

Où et comment se procurer ces pulls en édition limitée ?

Comme chaque année, la rapidité est de mise. Ces pulls de Noël sont produits en quantités très limitées et s'écoulent généralement en quelques heures. Ils sont disponibles sur la boutique en ligne officielle de Microsoft ainsi que dans certains points de vente physiques, comme le Microsoft Experience Center de New York et le Company Store de Seattle.

À peine lancés, les modèles Artifact et Xbox affichaient déjà une rupture de stock pour la plupart des tailles. Il reste toutefois possible de les précommander, même si cela implique une attente jusqu'en janvier pour la livraison. Une patience qui n'effraie pas les collectionneurs, certains modèles des années passées se revendant à plus de 200 dollars sur les plateformes de seconde main.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi Microsoft crée-t-il des pulls moches ?

Cette tradition a débuté en 2018 avec un modèle inspiré de Windows 95, initialement offert à quelques fans et influenceurs. Face au succès viral, Microsoft a transformé l'opération en un rendez-vous annuel, déclinant des thèmes comme Windows XP, Paint ou le Démineur pour le plus grand plaisir de sa communauté.

Le pull "Artifact" célèbre-t-il un événement spécial ?

Oui, ce pull commémore le 50e anniversaire de la société Microsoft. C'est pourquoi il mélange des icônes de son riche passé avec des éléments plus récents comme le logo de Copilot AI, symbolisant ainsi la longévité et l'évolution constante de l'entreprise.

Que s'est-il passé pour l'édition 2024 ?

Après plusieurs éditions annuelles consécutives très attendues, Microsoft avait fait l'impasse sur le lancement de pulls moches en 2024. Le retour de cette tradition en 2025 a donc été accueilli comme une excellente nouvelle par les adeptes de la marque.