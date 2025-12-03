Un long week-end de Noël se prépare, mais il s'accompagnera d'une contrainte majeure pour vos finances. Une interruption programmée de quatre jours consécutifs des virements bancaires classiques va impacter toute l'Europe. Il s'agit d'une situation récurrente mais particulièrement étendue cette année, qui pourrait surprendre de nombreux particuliers et entreprises non préparés.

Pourquoi cette interruption est-elle programmée ?

Derrière ce blocage, pas de panique, mais une raison purement technique et planifiée. Le coupable est le système de paiement européen, baptisé Target 2, qui est géré par la Banque Centrale Européenne (BCE). C'est cette infrastructure critique qui permet aux fonds de circuler de manière sécurisée entre les banques. Sa mise à l'arrêt pour les jours fériés de Noël, les 25 et 26 décembre, est une procédure standard appliquée chaque année pour limiter l'impact sur les usagers.

Cependant, en décembre 2025, ces deux jours fériés tombent un jeudi et un vendredi, et sont donc immédiatement suivis d'un week-end. Les samedis et dimanches étant traditionnellement inactifs pour les virements interbancaires, la période de gel s'étend mécaniquement à quatre jours. Concrètement, tout virement émis après le 24 décembre en fin d'après-midi sera mis en attente et n'apparaîtra sur le compte du bénéficiaire qu'à partir du lundi 29 décembre.

Quelles sont les transactions réellement concernées ?

Cette mesure affecte tous les virements SEPA classiques réalisés entre deux établissements bancaires différents au sein de la Zone euro. Cela inclut non seulement les paiements ponctuels que vous pourriez effectuer, mais aussi et surtout les opérations régulières et programmées. Sont donc directement concernés le versement des salaires, des pensions de retraite ou encore le paiement des loyers prévus durant cette fenêtre.

Les entreprises, bien au fait de cette interruption annuelle, prennent généralement leurs dispositions en avançant la date de versement des salaires avant le 24 décembre pour éviter tout désagrément. Pour les particuliers, il faudra faire preuve de la même anticipation, que ce soit pour les cadeaux de dernière minute, les participations aux frais des repas de fêtes ou les remboursements entre proches. La clé est l'organisation.

Existe-t-il des alternatives pour transférer de l'argent ?

Heureusement, tout ne sera pas à l'arrêt complet et des solutions existent pour éviter de se retrouver bloqué. La principale alternative est le virement instantané. Ce service, de plus en plus souvent gratuit selon les banques, reste parfaitement opérationnel 24h/24 et 7j/7, y compris durant les jours fériés et les week-ends. Il permet de transférer de l'argent en quelques secondes, ce qui en fait une solution idéale en cas d'urgence.

De plus, la suspension bancaire ne concerne pas les virements dits "internes". Vous pourrez donc sans aucun problème transférer de l'argent de votre livret A vers votre compte courant, ou envoyer des fonds à un proche qui est client dans le même établissement bancaire que vous. Ces opérations ne transitant pas par Target 2, elles ne sont pas du tout impactées par la coupure.

Foire Aux Questions (FAQ)

Un virement fait le 24 décembre arrivera-t-il à temps ?

Cela dépend de l'heure. Selon la Fédération Bancaire Française, le système Target 2 cessera de fonctionner le 24 décembre en fin d'après-midi, généralement autour de 16h30. Pour être certain que les fonds arrivent avant Noël, il est fortement recommandé d'effectuer le virement au plus tard dans la matinée du 24 décembre.

Cette situation est-elle exceptionnelle pour 2025 ?

Non, l'interruption du système Target 2 n'est pas exceptionnelle. Elle a lieu chaque année à des dates fixes : le 1er janvier, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, le 1er mai, et les 25 et 26 décembre. La particularité de 2025 est que les jours fériés de Noël sont directement suivis d'un week-end, allongeant la période d'inactivité à quatre jours, ce qui est plus long que d'habitude.