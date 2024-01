Ayant récemment franchi le cap des 3 000 milliards de dollars de capitalisation, Microsoft publie ses résultats trimestriels qui couvrent les trois derniers mois de 2023. Un chiffre d'affaires de 62 milliards de dollars en hausse de 18 % sur un an, tandis que le bénéfice net bondit de 33 % et atteint 21,9 milliards de dollars.

Une fois n'est pas coutume, la progression la plus importante pour les revenus du groupe de Redmond n'est pas pour Azure et les autres services cloud. Exceptionnellement, elle est du côté du contenu et des services Xbox, où c'est une spectaculaire hausse de 61 % sur un an.

Il y a cependant une explication. C'est la première fois dans ses résultats financiers que Microsoft intègre le rachat d'Activision Blizzard qui a été finalisé le 13 octobre 2023. L'impact net de cette acquisition est d'un peu plus de 2 milliards de dollars de revenus.

Le gaming devant Windows

The Verge souligne que pour la première fois, les revenus trimestriels de Microsoft dans le jeu vidéo (gaming) à 7,11 milliards de dollars ont dépassé ceux provenant de Windows à 5,26 milliards de dollars. Ils sont rapportés dans l'activité More Personnal Computing (Informatique plus personnelle).

Les revenus dans le gaming ont progressé en tout de 49 % pour Microsoft. La performance qui découle d'Activision Blizzard est atténuée par un marché des consoles de jeu plus faible que prévu. Même si la vente des consoles Xbox est en hausse de 3 %, avec la prise en compte de la période des fêtes de fin d'année et ses baisses de prix.

Ces résultats pour Microsoft tombent dans le contexte de l'annonce de la suppression de quelque 1 900 postes dans sa division jeux vidéo (Microsoft Gaming). Une rationalisation suite au rachat d'Activision Blizzard.