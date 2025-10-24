Le paradoxe est brutal. Microsoft, qui a multiplié les vagues de licenciements tout au long de l'année 2025, s'apprête à verser à son PDG, Satya Nadella, une rémunération record.



Les chiffres, révélés par la presse, ont de quoi choquer : 96,5 millions de dollars pour l'exercice fiscal 2025. Une augmentation de 22% qui contraste violemment avec la politique sociale d'une entreprise en pleine "restructuration".

Pourquoi une telle augmentation ?

Pour le conseil d'administration de Microsoft, cette somme est parfaitement justifiée. Elle récompense une année 2025 exceptionnelle, portée par le boom de l'IA. Les revenus de l'entreprise ont grimpé de 15% (281,7 Mds $), tirés par la locomotive Azure qui a bondi de 34%. Microsoft a même brièvement rejoint Nvidia au club très fermé des entreprises valorisées à 4 000 milliards de dollars.





Le comité salue la "stratégie visionnaire" de Nadella qui a positionné Microsoft en "leader clair de l'IA". La majorité de ce pactole (89 M$) vient d'actions et de primes, son salaire de base n'étant "que" de 2,5 millions.

Quel est le paradoxe social de cette réussite ?

C'est là que le bât blesse. Ces résultats financiers mirobolants ont été obtenus dans un contexte de coupes budgétaires drastiques. En 2025, Microsoft a supprimé plus de 15 000 emplois, soit près de 8% de ses effectifs mondiaux.





Ces vagues de licenciements ont touché tous les secteurs, du gaming (Xbox, ZeniMax) aux équipes marketing, en passant par le management. En mai, 6 000 postes ont été supprimés. En juillet, 9 000 de plus. Une réalité brutale pour les employés mis sur le carreau.

Comment Satya Nadella justifie-t-il cette situation ?

Face à la polémique, Satya Nadella a reconnu que ces décisions étaient "parmi les plus difficiles à prendre". Dans une lettre aux salariés, il a exprimé sa peine de voir partir des "collègues et amis". Il justifie ces licenciements par la "nécessité de transformation" dans une industrie instable.





Un ancien vice-président des RH de Microsoft a même expliqué qu'une baisse du salaire du PDG, même symbolique, ne suffirait pas à compenser le coût d'un plan social, estimé à un milliard de dollars pour 10 000 employés. Une explication économique qui peine à masquer le choc social.

Foire Aux Questions (FAQ)

À combien s'élève le salaire de Satya Nadella en 2025 ?

Sa rémunération totale pour l'exercice fiscal 2025 est de 96,5 millions de dollars (environ 89M$ en actions et primes, 2,5M$ en salaire de base). C'est une augmentation de 22% par rapport à 2024.

Combien de personnes Microsoft a-t-il licencié ?

En 2025, Microsoft a annoncé plusieurs vagues de licenciements, touchant au total plus de 15 000 salariés dans le monde, soit près de 8% de ses effectifs.

Cette rémunération est-elle comparable à celle des employés ?

Selon les analyses, la rémunération de Satya Nadella représente 480 fois le salaire médian d'un employé de Microsoft (environ 200 972 dollars par an). Ce ratio a presque doublé en quelques années (il était de 250 fois auparavant).