Pour la première fois de son histoire, Microsoft vient de dépasser le seuil symbolique des 4 000 milliards de dollars de valorisation en Bourse, devenant la deuxième entreprise mondiale à rejoindre ce club très fermé, après Nvidia il y a quelques semaines.

L’annonce a propulsé l’action du géant américain à des niveaux records, encouragée par une croissance inédite de ses activités liées au cloud et à l'intelligence artificielle.

Une performance boursière inédite, boostée par l’IA et le cloud

La capitalisation boursière de Microsoft a atteint pour la première fois 4 000 milliards de dollars en juillet 2025, une envolée provoquée par des résultats trimestriels très supérieurs aux attentes.

Selon les analystes, ce sont surtout la division cloud Azure et l’intégration des solutions d’intelligence artificielle dans l’écosystème Microsoft qui expliquent cette progression spectaculaire.

Comme l’a souligné Satya Nadella, PDG du groupe, “nous avons largement dépassé les prévisions sous l’effet d’une demande explosive pour nos services IA et cloud.” Microsoft profite d'une croissance de sa valorisation boursière de 30% depuis le début de l'année et confirme son excellente santé financière avec un chiffre d'affaires de 76,4 milliards de dollars (+18% sur un an) pour un bénéfice net de 27,2 milliards de dollars (en hausse de 24%).

Microsoft rejoint ainsi Nvidia, seule autre entreprise à avoir franchi ce cap historique, tandis qu'Apple s'est arrêtée aux portes de ce seuil en atteignant plus de 3900 milliards de dollars. Cette valorisation dépasse désormais le PIB de pays comme la France ou le Royaume-Uni.

Un changement de paradigme pour le secteur technologique

Avec ce nouveau record, l’entreprise de Redmond confirme le changement majeur qui s'opère dans le secteur high-tech. Loin du simple développement logiciel, Microsoft s'impose désormais comme un leader global de l’infrastructure cloud, dopée par l’Azure AI Foundry et ses investissements colossaux dans la data et l’IA générative.

“La montée en puissance de l’IA transforme fondamentalement les usages et donne un avantage compétitif inédit aux entreprises capables de proposer des solutions intégrées, comme Microsoft”, résume un analyste interrogé par CNN.

Plus que jamais, Microsoft mise sur la synergie entre intelligence artificielle et cloud pour fidéliser ses clients professionnels et se démarquer de la concurrence. L’effet d’entraînement se fait déjà sentir, à l’image de banques comme Barclays qui annoncent le déploiement massif de Copilot auprès de 100 000 employés.

Un investissement massif pour rester en tête dans la course à l’IA

Pour soutenir cette dynamique, Microsoft prévoit un investissement record de 30 milliards de dollars de dépenses d’équipement dès ce trimestre, et vise jusqu’à 120 milliards de dollars annuels pour renforcer ses centres de données optimisés Nvidia.

Selon le management, ces ressources sont essentielles afin de maintenir une avance technologique. “Microsoft occupe maintenant une position stratégique, à la fois plateforme logicielle et pilier majeur de la révolution IA en entreprise”, affirme Gerrit Smit, gestionnaire de fonds.

Les résultats impressionnants du cloud Azure et de la suite Microsoft 365 Copilot montrent toute la pertinence de cette stratégie “IA-first”, jugée indispensable pour répondre aux nouveaux besoins des clients.

Par ailleurs, ces investissements continus devraient permettre à l’entreprise de conserver durablement son avance sur Apple, désormais distancée et jugée “moins agile” sur l’IA par plusieurs experts.

Quelle suite pour Microsoft et quels impacts sur la tech mondiale ?

De nombreux analystes s’interrogent : ce franchissement ouvre-t-il la voie vers un nouveau cycle de croissance ou marque-t-il le sommet d’un cycle spéculatif ? Pour Microsoft, l’enjeu est désormais de transformer cette valorisation exceptionnelle en domination durable sur le marché.

Selon Wedbush Securities, “la transformation de l’entreprise portée par le cloud et l’IA n’en est qu’à ses débuts. Si Microsoft poursuit sur cette lancée, le cap des 5 000 milliards de dollars pourrait être en ligne de mire d’ici 18 mois."

La réussite de Microsoft fait écho à celle de Nvidia, et démontre toute la puissance du virage IA opéré par les leaders mondiaux. La question centrale pour les prochaines années demeure : qui sera capable d’innover et d’investir suffisamment pour s’imposer dans cet univers dominé par l’intelligence artificielle ?