Vous pensiez pouvoir réinitialiser votre PC Windows en cas de pépin ? Mauvaise nouvelle.

Une récente mise à jour de Microsoft a tout simplement cassé l’une des fonctions les plus vitales du système : la réinitialisation et la récupération. Et le pire, c'est que les versions les plus utilisées de Windows 10 et Windows 11 sont concernées.

Microsoft a publié début août son traditionnel Patch Tuesday, censé corriger failles et bugs divers. Sauf que cette fois, l’opération a tourné au vinaigre pour une partie des utilisateurs. Des erreurs d’installation, des journaux d’événements défaillants, un souci de SSD qui deviennent illisibles… et surtout, cette panne critique : les options de réinitialisation et de récupération de Windows ne fonctionnent plus sur certaines versions pourtant encore supportées.

En cause : la mise à jour cumulative KB5063709. L'outil est bien connu des utilisateurs : en cas de souci, un petit tour dans les paramètres, un clic sur “Réinitialiser ce PC”… et tout repart comme neuf. Sauf que depuis l’installation de la mise à jour KB5063709, déployée lors du Patch Tuesday du 13 août 2025, cette option est tout simplement tombée en panne sur de nombreux ordinateurs.

Microsoft a confirmé sur son tableau de bord Windows Release Health que les fonctions de réinitialisation et de récupération sont devenues inopérantes sur plusieurs versions de Windows 10 et 11. En clair, si vous essayez de réinitialiser votre machine via Paramètres > Système > Récupération, ou même via les outils à distance type RemoteWipe CSP, ça échouera. Une situation qui exige une réponse rapide de la part de l'éditeur.

Quelles versions de Windows sont impactées par ce bug ?

Le bug impacte spécifiquement plusieurs versions clientes de Windows après l'installation des mises à jour de sécurité d'août 2025.

Sont concernées : Windows 11 23H2 et Windows 11 22H2 (via la mise à jour KB5063875), ainsi que Windows 10 22H2, Windows 10 Enterprise LTSC 2021 et Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (via la mise à jour KB5063709). Les versions Windows 10 Enterprise LTSC 2019 et Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 sont également touchées par la mise à jour KB5063877.

L'entreprise a précisé que ce problème survient lorsque les utilisateurs tentent de réinstaller leur système en conservant leurs fichiers via la fonction "Réinitialiser ce PC", ou en réinstallant le système tout en gardant fichiers, applications et paramètres via l'outil "Résoudre les problèmes à l'aide de Windows Update".

Le bug peut également affecter les utilisateurs souhaitant réinitialiser des appareils à distance via la configuration RemoteWipe CSP. Face à l'ampleur du problème, Microsoft travaille déjà sur un correctif hors cycle (OOB), qui devrait être disponible dans les prochains jours. Ce correctif, identifié comme KB5066188, est une mise à jour cumulative qui remplace toutes les précédentes pour les versions affectées. Bonne nouvelle toutefois : Windows 11 version 24H2, la dernière en date, semble épargnée. Microsoft la présente d'ailleurs comme la version la “plus fiable” à ce jour, même si dans les faits, elle est loin d'être sans défaut...

Quelles sont les solutions temporaires et les précédents bugs ?

En attendant le déploiement généralisé du correctif KB5066188, une consigne simple s'impose : évitez toute tentative de réinitialisation de votre système.

Le risque ? Rendre votre PC instable, voire inutilisable. Si votre appareil est déjà impacté, il est recommandé d'installer cette mise à jour hors bande dès qu'elle sera disponible. Elle ne contient pas de mises à jour de sécurité supplémentaires par rapport à celles d'août 2025, mais son installation nécessitera un redémarrage de l'appareil.

Ce n'est pas le premier accroc pour Microsoft ces derniers temps. La semaine dernière, l'entreprise avait déjà corrigé un bug qui empêchait l'installation des mises à jour de sécurité d'août 2025 (avec des erreurs 0x80240069) lorsqu'elles étaient livrées via Windows Server Update Services (WSUS) sur les systèmes Windows 11 24H2.

En avril, Microsoft avait reconnu un problème similaire affectant les clients entreprises, qui rencontraient les mêmes erreurs de service Windows Update lors des tentatives de mise à jour des systèmes Windows 11 22H2/23H2. L'entreprise avait résolu ce problème en déployant un autre correctif KIR pour les appareils domestiques et non gérés en mai.

Plus tôt ce mois-ci, la marque avait également demandé aux clients d'ignorer des erreurs d'inscription de certificat incorrectes après l'installation de la mise à jour d'aperçu de juillet 2025 et des mises à jour plus récentes de Windows 11 24H2. De plus, un bug causant des problèmes de service de cluster et de redémarrage de VM avait été corrigé après l'installation des mises à jour de sécurité de juillet de Windows Server 2019. Une série de correctifs qui montre l'intensité du travail pour maintenir la stabilité du système. La gestion des mises à jour est un défi grandissant pour Microsoft qui peine de plus en plus à fournir des patchs sans bugs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la mise à jour spécifique qui cause ce problème ?

La mise à jour cumulative KB5063709, déployée lors du Patch Tuesday du 13 août 2025, est la principale cause de ce bug affectant les fonctions de réinitialisation et de récupération.

Quand le correctif sera-t-il disponible ?

Microsoft travaille sur un correctif hors cycle (OOB), le KB5066188, qui devrait être disponible dans les prochains jours, avant le prochain Patch Tuesday du 9 septembre 2025.

La version Windows 11 24H2 est-elle affectée ?

Non, Windows 11 version 24H2, la dernière en date, semble épargnée par ce bug et est présentée par Microsoft comme la version la "plus fiable" à ce jour.