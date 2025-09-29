L'épée de Damoclès qui planait sur 400 millions de PC vient d'être légèrement repoussée. Après trois mois de silence et face à la grogne montante incarnée par la pétition "Taxe Windows" de l'association Halte à l’Obsolescence Programmée (HOP), Microsoft a enfin réagi.

Dans un courrier adressé à l'association, le géant américain annonce une prolongation des mises à jour de sécurité (ESU) pour les particuliers européens dont les machines ne sont pas compatibles avec Windows 11. Un premier pas, jugé toutefois insuffisant et peu transparent par les défenseurs des consommateurs.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de ce sursis ?

Microsoft a donc cédé, mais sous conditions. Le programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU) pour Windows 10 sera bien gratuit pour les particuliers de l'Espace Économique Européen, mais pour une durée d'un an seulement, portant la fin du support au 13 octobre 2026.

Autre condition, et non des moindres : il faudra obligatoirement utiliser un compte Microsoft pour se connecter à sa session Windows pour en bénéficier. Pour les entreprises, les associations et les collectivités, en revanche, ce sursis sera payant, ce qui représente un coût potentiellement colossal pour le renouvellement de leurs parcs informatiques.

Pourquoi cette réponse est-elle jugée insuffisante ?

Pour l'association Halte à l’Obsolescence Programmée (HOP), cette annonce est une demi-victoire au goût amer. L'association critique avant tout le manque de communication de Microsoft, qui a attendu la pression d'une pétition approchant les 40 000 signatures pour dévoiler un programme ESU resté jusque-là confidentiel.

De plus, la durée d'un an est jugée trop courte et ne fait que repousser le problème. Enfin, en excluant les professionnels et les collectivités de la gratuité, Microsoft maintient le risque d'un "désastre écologique évitable" avec des millions de machines parfaitement fonctionnelles qui pourraient être mises au rebut.

Quel est le prochain objectif des associations ?

Le combat est donc loin d'être terminé. Forte du succès de sa pétition, l'association HOP entend maintenir la pression sur Microsoft pour obtenir des engagements plus forts et plus clairs.

L'objectif est désormais de faire bouger les lignes sur le plan législatif. L'association milite pour une réglementation qui imposerait une durée de vie logicielle bien plus longue, notamment une obligation de mises à jour de quinze ans pour les ordinateurs. HOP compte faire de la France un pays "pionnier" sur ce sujet pour ensuite porter le combat à l'échelle européenne, via le mouvement "Right to Repair", afin que l'obsolescence programmée logicielle ne soit plus jamais la norme.

Foire Aux Questions (FAQ)

Mon PC est-il concerné par cette extension ?

Oui, si vous êtes un particulier résidant dans l'Espace Économique Européen, que votre PC tourne sous Windows 10 et qu'il n'est pas éligible à la mise à niveau vers Windows 11. La principale condition pour bénéficier de l'année de mises à jour de sécurité supplémentaire est d'utiliser un compte Microsoft pour vous connecter.

Que se passera-t-il après le 13 octobre 2026 ?

Pour l'instant, Microsoft n'a pas communiqué sur ce point. L'extension n'est garantie que pour un an. Sans nouvelle décision, votre PC cessera de recevoir les mises à jour de sécurité critiques, le rendant plus vulnérable aux cyberattaques. Les associations comme HOP continuent de se battre pour une prolongation bien plus longue.

Comment savoir si mon PC est compatible avec Windows 11 ?

Microsoft propose un outil officiel appelé "PC Health Check" (Contrôle d’intégrité du PC) que vous pouvez télécharger gratuitement. Il analyse votre configuration matérielle (processeur, RAM, TPM 2.0, etc.) et vous indique si votre ordinateur respecte les prérequis pour passer à Windows 11.