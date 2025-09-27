L'actualité de la semaine est un véritable carrefour entre les promesses technologiques et le principe de réalité. D'un côté, des innovations médicales spectaculaires et de l'autre, des géants de la tech rattrapés par leurs pratiques commerciales ou leurs ambitions démesurées. Entre les concessions logicielles de Microsoft, les démêlés judiciaires d'Amazon et les limites de l'IA de Tesla, le consommateur se retrouve au centre d'enjeux qui le dépassent, jusqu'à la réglementation de son propre véhicule qui se resserre inexorablement.





Microsoft prolonge-t-il vraiment la vie de Windows 10 ?

Face à la menace de voir des millions de PC devenir obsolètes et vulnérables, Microsoft a décidé de faire un geste pour les utilisateurs de Windows 10. Le géant du logiciel offrira une année de mises à jour de sécurité étendues (programme ESU) gratuitement aux particuliers dans l'Espace économique européen après la date de fin de support officielle du 14 octobre 2025. La seule condition sera de se connecter avec un compte Microsoft. Cependant, cette annonce est accueillie avec un certain scepticisme par des associations comme HOP (Halte à l'obsolescence programmée), qui dénoncent un manque de clarté et réclament des garanties plus solides. Pour les entreprises, le programme restera payant et coûteux, ce qui montre que cette concession est avant tout une réponse calculée à la pression publique.





Des gouttes pour les yeux peuvent-elles remplacer les lunettes de lecture ?

Une véritable lueur d'espoir pour les personnes souffrant de presbytie. Une étude argentine a dévoilé des résultats impressionnants pour un traitement sous forme de gouttes oculaires. Le secret réside dans un cocktail de deux molécules : la pilocarpine, qui contracte la pupille pour améliorer la vision de près, et le diclofénac, un anti-inflammatoire qui limite les effets secondaires. Les tests menés sur plus de 700 patients ont montré une efficacité remarquable, avec 99 % des participants retrouvant une vision nette. L'effet de ce traitement n'est pas éphémère et pourrait durer jusqu'à deux ans pour certains. Il ne s'agit pas encore de la fin des lunettes pour tous, mais c'est une alternative non invasive très prometteuse à la chirurgie, même s'il faudra patienter plusieurs années avant une possible commercialisation.





Amazon a-t-il volontairement piégé ses clients Prime ?

Le géant du e-commerce est dans la tourmente. La FTC (Federal Trade Commission) américaine a intenté un procès contre Amazon, l'accusant d'avoir utilisé des "dark patterns" pour inciter les consommateurs à s'abonner à son programme Prime. L'accusation pointe des interfaces trompeuses rendant l'inscription quasi inévitable lors d'un achat. Pire encore, la procédure de résiliation, surnommée "l'Iliade" en interne, était un véritable parcours du combattant conçu pour décourager les utilisateurs. Amazon se défend en affirmant que ses clients sont satisfaits du service. Ce procès est un test majeur pour la régulation des géants de la tech et pourrait forcer Amazon à revoir ses pratiques et à payer de lourdes amendes si l'entreprise est reconnue coupable.





La conduite autonome de Tesla est-elle une promesse en l'air ?

L'ambition de traverser les États-Unis en Tesla sans toucher le volant a viré au fiasco. Deux influenceurs pro-Tesla ont tenté l'expérience, mais leur voyage s'est arrêté brutalement après seulement 96 kilomètres suite à un accident. Leur Model Y, équipée du fameux Full Self-Driving (FSD), n'a pas su éviter un débris sur l'autoroute, provoquant un choc violent et immobilisant le véhicule. Cet échec, filmé en direct, est un rappel cinglant que le FSD de Tesla n'est pas un système de conduite autonome, mais une assistance de niveau 2 qui requiert une vigilance constante du conducteur. L'incident met en lumière le fossé immense qui sépare encore le marketing agressif d'Elon Musk de la réalité technologique actuelle.





Le contrôle technique deviendra-t-il une arme d'exclusion sociale ?

Les automobilistes français doivent se préparer à un nouveau tour de vis. À partir du 1er janvier 2026, le contrôle technique va se durcir considérablement. Les centres devront vérifier si le véhicule fait l'objet d'une campagne de rappel pour un défaut de sécurité grave. Si la réparation n'a pas été effectuée, comme dans le cas des fameux airbags Takata, ce sera une contre-visite obligatoire pour défaillance critique. Des voix s'élèvent, comme celle de l'écrivain Alexandre Jardin, pour dénoncer une "guerre sociale". Ils craignent que cette mesure ne serve de prétexte pour exclure de la circulation les véhicules les plus anciens, pénalisant ainsi les conducteurs les plus modestes qui n'ont pas les moyens de changer de voiture.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Full Self-Driving de Tesla est-il un vrai système autonome ?

Non, absolument pas. Malgré un nom qui prête à confusion, le FSD est classé comme un système d'assistance à la conduite de niveau 2. La loi et les conditions d'utilisation de Tesla exigent que le conducteur reste attentif et prêt à reprendre le contrôle à tout instant.

Qu'est-ce qu'un "dark pattern" ?

Un "dark pattern" est une technique de design utilisée sur un site web ou une application pour manipuler un utilisateur et lui faire accomplir une action qu'il ne souhaitait pas, comme souscrire à un abonnement payant ou rendre la résiliation volontairement compliquée.

Comment puis-je savoir si ma voiture est concernée par un rappel constructeur ?

Les constructeurs sont tenus d'informer les propriétaires par courrier. Vous pouvez aussi consulter le site officiel de votre marque automobile ou des plateformes gouvernementales comme Rappel Conso pour vérifier si une campagne de rappel est en cours pour votre modèle.