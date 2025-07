Microsoft, connu pour sa communication calibrée, a dû faire un rare et franc aveu : "Nous nous excusons pour tout inconvénient ou confusion." Pourquoi ? Simplement parce qu'une mise à jour de Windows 11 (la fameuse KB5062553) censée corriger un problème de pare-feu… l'a en réalité propagé encore plus largement. C'est une situation délicate qui illustre bien les défis de la gestion des mises à jour à grande échelle, où une simple erreur de communication peut ébranler la confiance des utilisateurs. Ce bug, identifié comme "Windows Firewall With Advanced Security 2042 None", n'est heureusement pas dangereux pour votre PC, il s'agit juste d'une erreur de journalisation.

Pourquoi ce bug du pare-feu persiste-t-il sur Windows 11 ?

Ce problème, qui affiche un message d'erreur "Config Read Failed" dans l'Observateur d'événements, trouve son origine dans une erreur de code introduite avec les récentes mises à jour de Windows 11 24H2.

Si le message peut paraître alarmant, il est crucial de comprendre qu'il n'affecte en rien le fonctionnement de votre pare-feu. Une solution est promise pour les prochaines semaines. C'est un simple hic de rapport, une incohérence entre ce que le système attend de lire et ce qu'il reçoit réellement. Une petite anomalie qui devient un gros caillou dans la chaussure de Microsoft, surtout que la firme teste actuellement de nouvelles fonctionnalités pour le pare-feu. Cet incident souligne à quel point même un bug "inoffensif" peut générer de la frustration quand il est mal géré. Les utilisateurs sont invités à ignorer ce message pour le moment.

Comment Microsoft tente-t-il d'inciter les utilisateurs de Windows 10 à migrer ?

Ce n'est un secret pour personne : Microsoft veut que vous passiez à Windows 11. Malgré une fin de vie de Windows 10 repoussée à octobre 2026 pour la majorité des utilisateurs, la pression reste forte. Les organismes de sécurité gouvernementaux et les partenaires OEM s'y mettent aussi. Mais avec ces bugs à répétition sur Windows 11, la tâche est ardue.

Pour adoucir la pilule, Microsoft sort le grand jeu : une nouvelle fonctionnalité permettant aux applications Office (Word, Excel, PowerPoint) de s'ouvrir plus vite sur Windows 11. C'est un pari risqué. D'un côté, il y a la promesse de meilleures performances et de nouvelles fonctionnalités exclusives. Cette stratégie montre l'équilibre délicat entre innovation et stabilité. Pour l'instant, seuls Word bénéficie de cette accélération, mais le déploiement devrait s'étendre à tous d'ici fin septembre. Cette initiative, bien que bienvenue, suffira-t-elle à convaincre les plus réticents à sauter le pas vers le dernier système d'exploitation de Microsoft ? De l'autre, la crainte de bugs agaçants, voire de problèmes plus graves.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que l'erreur "Windows Firewall With Advanced Security 2042 None" ?



Il s'agit d'une erreur de journalisation affichée dans l'Observateur d'événements de Windows 11, indiquant un problème de lecture de configuration du pare-feu. C'est une erreur inoffensive qui n'affecte pas la fonctionnalité du pare-feu et peut être ignorée.

Cette erreur de pare-feu est-elle dangereuse pour mon PC ?



Non, pas du tout. Microsoft a confirmé que cette erreur est purement un bug de rapport et ne pose aucun risque pour la sécurité ou le fonctionnement de votre ordinateur. Le pare-feu continue de fonctionner normalement.

Quand Microsoft prévoit-il de corriger ce bug du pare-feu ?



Microsoft s'est excusé pour la confusion et a annoncé qu'une résolution pour ce problème serait incluse dans une prochaine mise à jour cumulative, prévue pour les semaines à venir.