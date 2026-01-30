L'année 2025 a été particulièrement difficile pour Windows 11, et l'année 2026 n'a pas commencé beaucoup mieux à cause d'un premier Patch Tuesday assez chaotique. Entre des mises à jour instables, ou encore une focalisation sur l'IA tournant à l'obsession, Microsoft a peut-être oublié l'essentiel avec Windows 11.

De quoi donner l'impression d'une dégradation de l'expérience utilisateur et entamer la confiance accordée à Microsoft. Cela étant, Windows 11 est tout de même parvenu à atteindre le milliard d'utilisateurs plus vite que Windows 10.

Microsoft aurait compris le message pour Windows 11

C'est dans ce contexte que Pavan Davuluri, le président de la division Windows et appareils de Microsoft, a pris la parole. Dans une déclaration à The Verge, il assure que les commentaires des utilisateurs ont été entendus.

" Les retours que nous recevons de notre communauté de clients passionnés et des Windows Insiders ont été clairs. Nous devons améliorer Windows de manière significative pour les utilisateurs. "

L'engagement pour 2026 est ainsi de se concentrer sur la résolution des frustrations exprimées. Le responsable de Microsoft cite l'amélioration des performances du système, la fiabilité et l'expérience globale de Windows.

Pour regagner la confiance des utilisateurs

Au-delà des simples déclarations, il faut des actions concrètes. Microsoft prévoit de mobiliser ses ingénieurs dans un processus dit de swarming pour corriger en urgence les problèmes de fiabilité et de performance.

Le programme Windows Insider, autrefois pilier de la relation avec la communauté mais aujourd'hui largement critiqué, devra aussi être revitalisé.

" La confiance se gagne avec le temps et nous nous engageons à la reconstruire avec la communauté Windows ", assure Pavan Davuluri. Il n'y a plus qu'à...