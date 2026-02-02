La surabondance de fonctionnalités IA dans le système d'exploitation a fini par lasser. Confronté à un rejet massif de sa communauté qui surnomme désormais la firme "MicroSlop", en référence aux contenus IA de piètre qualité, le géant américain est contraint de revoir sa stratégie.

L'ère de l'IA à tout prix semble toucher à sa fin, au profit d'une stratégie plus réfléchie et moins intrusive.

Pourquoi un tel rétropédalage sur Copilot ?

Le changement de cap de Microsoft intervient alors que le sentiment négatif autour de l'omniprésence de l'IA atteint des sommets. L'intégration massive et parfois forcée de boutons Copilot dans des applications natives comme le Bloc-notes ou Paint a été vécue par beaucoup comme une dénaturation de l'expérience utilisateur, une forme "d'enshittification" logicielle.

En réponse directe à ces critiques, le développement de nouveaux boutons Copilot pour les applications intégrées serait déjà en pause. La firme semble désormais privilégier une approche plus tactique et discrète, à l'image du navigateur Edge où il est devenu simple de retirer l'icône de l'assistant Copilot. Un signal clair que les retours sont enfin écoutés.

Quel avenir pour la fonctionnalité Recall ?

L'application Recall est elle aussi sur la sellette. Déjà secouée par une polémique retentissante sur la sécurité et la vie privée, qui avait forcé son report d'un an, la fonctionnalité est aujourd'hui considérée en interne comme un échec dans sa forme actuelle. La défiance est grande.

Cependant, l'idée n'est pas totalement abandonnée. Plutôt que de la supprimer, l'entreprise explore des pistes pour faire évoluer le concept sous une nouvelle forme, potentiellement avec un nouveau nom pour se distancer de la controverse initiale. L'objectif est de sauver le principe tout en corrigeant les défauts majeurs qui ont plombé l'image de Windows 11.

L'intelligence artificielle est-elle abandonnée pour autant ?

Ce recul sur l'interface visible ne signifie pas que Microsoft renonce à l'intelligence artificielle, loin de là. Les efforts se concentrent désormais sur les couches plus profondes du système, là où l'IA peut apporter une réelle valeur ajoutée sans être perçue comme un gadget envahissant. La stratégie de fond reste intacte.

Des projets comme Semantic Search et Windows ML continuent de progresser pour améliorer la recherche de fichiers et les performances. L'Agentic Workspace reste une priorité pour le monde professionnel, et le développement des API Windows AI se poursuit activement pour permettre aux développeurs tiers d'exploiter la puissance des puces NPU. En somme, il s'agit de réparer l'image de Windows en privilégiant l'utile à l'ostentatoire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi Microsoft réduit-il la présence de Copilot dans Windows 11 ?

Microsoft fait face à une forte réaction négative de ses utilisateurs, qui jugent l'intégration de Copilot trop agressive et intrusive. Pour restaurer la confiance et améliorer l'expérience utilisateur, la firme a décidé de réduire le nombre de boutons Copilot et d'adopter une approche plus mesurée.

La fonction Recall est-elle définitivement annulée ?

Non, pas définitivement. Bien que sa version actuelle soit considérée comme un échec en raison de graves problèmes de sécurité et de confidentialité, Microsoft explore des manières de faire évoluer le concept. Elle pourrait réapparaître sous une autre forme et un autre nom à l'avenir.

Est-ce la fin de l'IA pour Microsoft et Windows ?

Absolument pas. Il s'agit d'un recentrage stratégique. Microsoft délaisse les fonctionnalités IA les plus visibles et controversées pour se concentrer sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans les couches profondes du système, comme la recherche sémantique et les outils pour les développeurs, afin d'améliorer les performances globales.