Les bandeaux et les alertes de sécurité pour inciter à migrer vers la plus récente évolution de l'environnement Windows n'y font rien : les utilisateurs du système d'exploitation restent obstinément fidèles à Windows 10.

Selon les données de Statcounter, la part de marché de Windows 11 a eu tendance à reculer ces derniers mois, suggérant un taux d'adoption lent et même un retour de certains utilisateurs vers Windows 10.

Avec 25,65% de part de marché, Windows 11 fait un retour en arrière alors qu'il se trouvait à 26,68% un mois plus tôt et à 28,16% au meilleur de sa forme en février dernier.

Windows 10 toujours très loin devant

L'écart se traduit par un écart similaire mais cette fois à la hausse pour Windows 10 qui suit la tendance inverse et repasse la cap des 70% de part de marché au mois d'avril, une zone dont il avait décroché en octobre dernier.

L'intérêt de la migration vers Windows 11 n'apparaît toujours aux yeux des utilisateurs de la version précédente malgré l'apport des nouvelles fonctionnalités et les rappels pour pousser à basculer vers la dernière version, voire le blocage de son installation sur des systèmes anciens ne disposant pas de sécurités suffisantes.

Windows 11 est tout de même disponible depuis fin 2021 mais son emprise sur le marché particulier comme professionnel n'a guère progressé depuis un an, peut-être aussi associé au marasme des ventes de PC depuis plusieurs trimestres et que Microsoft (et Intel) espèrent mettre un terme avec l'essor des AI PC, ces ordinateurs dotés de puces dédiées à l'intelligence artificielle.

Windows 11 24H2 changera-t-il la donne ? Pas sûr

Windows basculera alors en version Windows 11 24H2 (et non en Windows 12) mais il reste à voir si l'intégration plus franche de l'IA permettra de relancer les ventes. La frilosité actuelle permet d'avoir quelques doutes.

Microsoft joue ainsi peut-être la prudence en ne lançant pas un Windows 12 qui ne ferait qu'ajouter de la confusion et de la fragmentation à ses environnements. Mieux vaut sans doute laisser plus de temps à Windows 11 pour s'établir, via cette grosse mise à jour spécial IA et quelques ajouts de fonctions plus mineurs par la suite.