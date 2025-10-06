Microsoft a clairement défini sa trajectoire pour l'avenir de son système d'exploitation : une version de Windows plus " intelligente ", propulsée par un composant matériel devenu essentiel, le processeur de traitement neuronal ou NPU (Neural Processing Unit).

Cette puce spécialisée, héritée du monde des smartphones, est désormais la condition sine qua non pour faire partie de la nouvelle gamme de machines Copilot+ PC.

Le rôle d'un NPU dans un PC Copilot+

Le NPU est un moteur d'IA conçu spécifiquement pour accélérer les calculs liés à l'IA et au machine learning. Contrairement à un CPU ou un GPU, son architecture lui permet de traiter d'immenses volumes de données en parallèle avec une consommation d'énergie bien moindre.

Pour qu'un PC soit certifié Copilot+ PC, son NPU doit être capable d'atteindre plus de 40 TOPS (40 000 milliards d'opérations par seconde). Cette efficacité permet de décharger le CPU et le GPU, qui peuvent alors se concentrer sur leurs tâches respectives comme le multitâche ou le jeu, tout en prolongeant l'autonomie de la batterie.

Le NPU gère ainsi des modèles d'IA plus petits directement sur l'appareil, ce qui garantit une meilleure réactivité et confidentialité.

La vision de Microsoft pour l'avenir de Windows avec le NPU

Aujourd'hui, le NPU des Copilot+ PC rend possible des fonctionnalités comme Recall, un historique visuel des activités, Click to Do pour des actions rapides sur du texte à l'écran, ou encore Relight dans l'application Photos pour ajuster l'éclairage de manière intuitive. Lorsque l'appareil est connecté, le NPU peut également travailler de concert avec le cloud pour des expériences IA encore plus poussées.

Pour Microsoft, le NPU est le catalyseur d'une nouvelle ère pour l'informatique La vision de l'entreprise repose sur les agents IA, décrits comme " la nouvelle étoile polaire ". Ces assistants logiciels intelligents pourront comprendre des requêtes en langage naturel et, avec la permission de l'utilisateur, effectuer des tâches complexes de manière autonome.

Le NPU est crucial pour que ces agents fonctionnent rapidement et localement, sans dépendre systématiquement du cloud. L'objectif final est une expérience utilisateur qui nécessite beaucoup moins de clics, transformant Windows en un système d'exploitation véritablement proactif.