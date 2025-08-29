C'est une modification qui paraît insignifiante, mais elle révèle beaucoup sur la tactique de Microsoft. Prochainement, lorsque vous ferez un nouveau document dans Word pour Windows, celui-ci ne sera plus simplement un fichier local sans nom. Il sera immédiatement et automatiquement sauvegardé sur votre espace de stockage en ligne OneDrive. La fonctionnalité, actuellement en test chez les membres du programme Insider, devrait être généralisée prochainement.

Qu'est-ce que ce changement implique concrètement ?

La nuance est de taille. Jusqu'à maintenant, la fonction de sauvegarde automatique sur le cloud était déjà en place, mais elle n'était déclenchée qu'après une première intervention manuelle de l'utilisateur. Il fallait enregistrer une première fois son fichier sur OneDrive pour que la fonction "AutoSave" prenne le relais. Avec cette mise à jour, le processus est inversé : le fichier est créé par défaut dans le cloud, avant même que vous ne lui ayez donné un nom.

Microsoft vante la fin du risque de perdre son travail, mais omet de préciser qu'il supprime au passage le choix de garder un document sensible strictement hors ligne. Cette logique sera étendue plus tard dans l'année à Excel et PowerPoint.

Pourquoi cette décision suscite-t-elle la controverse ?

La perte de contrôle est au cœur des préoccupations. Pour des millions d'utilisateurs, professionnels comme particuliers, le choix de ne pas synchroniser certains documents avec le cloud est une mesure de sécurité élémentaire. Peu importe si ce sont des rapports secrets, des documents de justice ou juste des esquisses privées, le transfert automatique vers les serveurs de Microsoft met ces données en danger face à des menaces de cyberattaques, d'observation ou même de saisies légales.

Cette décision alimente également les craintes d'une utilisation des données pour entraîner les intelligences artificielles comme Copilot, ou plus simplement, d'une manœuvre pour pousser les utilisateurs à souscrire à des abonnements de stockage OneDrive plus coûteux.

Quelles sont les alternatives pour ceux qui refusent ce modèle ?

Cette nouvelle étape vers une dépendance accrue au cloud pourrait bien accélérer un exode déjà en marche. Dans un écosystème propriétaire de plus en plus restrictif, des options open-source telles que Linux et la suite bureautique LibreOffice voient leur popularité grandir. Leur argument majeur : la pleine autonomie accordée à l'utilisateur.

Ces solutions offrent la possibilité de déterminer précisément la localisation et la méthode de stockage des fichiers, sans contrainte par défaut dictée par un fournisseur. De plus en plus d'administrations et d'entreprises, soucieuses de leur souveraineté numérique, franchissent le pas, voyant dans l'open-source une garantie de transparence et de pérennité.

Foire Aux Questions (FAQ)

Peut-on désactiver cette sauvegarde automatique sur le cloud ?

Oui, mais ce ne sera plus le comportement par défaut. Il faudra se rendre manuellement dans les options de Word, sur la page "Enregistrement", pour décocher la case "Créer automatiquement les nouveaux fichiers dans le cloud". L'option de sauvegarder en local est donc cachée dans les réglages.

Mes documents existants enregistrés localement seront-ils affectés ?

Non, ce changement ne concerne que les nouveaux documents créés après l'application de la mise à jour. Les fichiers qui sont déjà stockés sur votre ordinateur resteront localement, sauf si vous choisissez de les transférer vers OneDrive.

Est-ce que cela veut dire que je ne peux plus travailler sans connexion internet ?

Grâce à la synchronisation locale de OneDrive, vous aurez toujours la possibilité de travailler sur vos documents même sans accès à internet. Toutefois, le fichier principal sera traité comme étant dans le cloud, et toute mise à jour sera synchronisée dès que la connexion sera rétablie.