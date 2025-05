La guerre des "stores" d'applications mobiles est loin d'être terminée. Et un nouveau front s'ouvre, ou plutôt se confirme. Microsoft accuse en effet Apple d'entraver le lancement de sa propre boutique de jeux mobiles Xbox sur iOS. Un projet annoncé il y a déjà un an par Sarah Bond, la présidente de Xbox, et qui devait initialement voir le jour en juillet 2024. Il n'en a rien été. Microsoft, dans un geste fort, a décidé de soutenir officiellement Epic Games dans sa bataille judiciaire contre la firme à la pomme.

Xbox Store mobile : un projet ambitieux freiné par les règles d'Apple

L'idée de Microsoft était simple. Proposer aux joueurs une boutique mobile Xbox. Elle permettrait d'acheter des jeux et des contenus additionnels. Surtout, elle offrirait des méthodes de paiement alternatives, contournant la commission d'Apple. Mais ce projet s'est heurté de plein fouet aux politiques de l'App Store. Dans un document judiciaire déposé mardi dernier, un "amicus brief", Microsoft explique sa position. Le géant de Redmond soutient la démarche d'Epic Games. Epic qui, après une décision de justice favorable, a pu réintégrer Fortnite sur l'App Store américain avec un lien vers son propre système de paiement. Microsoft aspirait à une solution similaire pour sa boutique Xbox. Mais, comme l'explique la firme : "Avant la dernière ordonnance du tribunal, Microsoft n'avait pas pu mettre en œuvre les paiements par lien externe (ni même informer les clients de l'existence de méthodes d'achat alternatives) en raison des nouvelles politiques anti-contournement d'Apple qui restreignent la communication de Microsoft aux utilisateurs et imposent un coût économique encore plus élevé à Microsoft qu'avant l'injonction."

Microsoft prend fait et cause pour Epic Games face à Apple

La récente décision de justice dans l'affaire Apple contre Epic Games semble donc ouvrir une brèche. Elle pourrait permettre à Microsoft de lancer enfin son Xbox Store mobile. Cependant, la prudence reste de mise à Redmond. Apple a fait appel de cette décision. Si cet appel aboutissait à un sursis temporaire de l'injonction, et que Microsoft avait déjà lancé sa boutique, il pourrait être contraint de la retirer. Un scénario que Microsoft veut à tout prix éviter. C'est pourquoi l'entreprise demande l'application immédiate de la décision de justice, en attendant l'issue de l'appel. Microsoft souligne d'ailleurs qu'"Apple ne prétend pas que les modifications techniques ou politiques ne peuvent pas être annulées" si la firme de Cupertino venait à gagner en appel. L'expérience de Microsoft dans la gestion de ses propres boutiques d'applications confirmerait cette réversibilité.

Au-delà de la boutique : l'expérience Xbox sur iOS toujours bridée

Les restrictions d'Apple n'affectent pas seulement le projet de boutique mobile. Elles touchent aussi l'application Xbox principale sur iOS. Microsoft le rappelle dans son document : "De même, Microsoft cherche depuis longtemps à permettre aux utilisateurs de l'application Xbox sur iOS d'acheter et de streamer des jeux dans l'application, que ce soit depuis le cloud ou leurs autres appareils." Mais les règles de l'App Store ont toujours limité cette ambition. Si l'achat de jeux et de DLC est devenu possible dans l'application Xbox mobile depuis le mois dernier (avril 2025), Microsoft a dû en contrepartie supprimer l'option de "remote play" (lecture à distance). Actuellement, il n'est donc pas possible d'acheter un jeu Xbox dans l'application iOS et de le streamer directement depuis cette même application. Il faut obligatoirement passer par le site web Xbox Cloud Gaming via un navigateur. Une situation complexe qui existe aussi, sous une autre forme, sur Android, où le lancement d'une expérience d'achat et de jeu unifiée dans l'app Xbox avait également été retardé.