Microsoft a, une fois de plus, frappé fort dans sa division jeux vidéo. Début juillet 2025, près de 9 000 postes auraient été rayés de la carte. Un nombre vertigineux. Parmi les touchés, une part non négligeable des équipes de ZeniMax Media, le studio qui donne vie à des univers comme l'Elder Scrolls Online. Cette décision, officiellement justifiée par un impératif d'efficacité, a en réalité plongé les employés dans un abîme de confusion et de détresse. Elle soulève même une question lancinante : les studios pourront-ils seulement maintenir leur niveau de qualité habituel ?

Un processus de licenciement qualifié "d'inhumain" par les employés

Le déroulement de ces licenciements a été dépeint par plusieurs voix de ZeniMax comme un véritable désastre, chaotique et déshumanisant. Des récits glaçants émergent : certains ont vu leurs accès internes (Slack, e-mail) coupés net, sans le moindre préavis des ressources humaines.Ils pointent du doigt une attente interminable et une panique généralisée.

Page Branson, membre du syndicat ZWU-CWA, a qualifié cette journée de "l'une des pires" de sa vie professionnelle, insistant sur le manque criant de clarté et un sentiment de trahison. Autumn Mitchell, testeuse QA senior et figure syndicale elle aussi, a dénoncé une méthode "inhumaine", balayant les discours officiels sur la dignité du processus. Elle a pointé du doigt l'absurdité de voir des personnes, parfois fidèles depuis quinze ans, contraintes de se dépêcher pour un dernier message d'adieu à leurs collègues.

Quelles sont les conséquences sur la productivité et le moral des équipes ?

Au-delà du traumatisme émotionnel, ces coupes sombres pèsent lourdement sur le quotidien des studios.

Beaucoup d'employés restants se retrouvent à devoir absorber la charge de travail de plusieurs absents. Page Branson a déploré la "disparition du savoir pratique" du jour au lendemain. Les équipes, dit-elle, doivent maintenant "ramasser les morceaux du mieux qu'elles peuvent".

Une baisse de moral palpable s'installe, une confusion persistante qui contamine même le flux de travail. Autumn Mitchell a estimé que ZeniMax a perdu un tiers de son "savoir institutionnel", pourtant vital pour la fluidité des projets. L'image de "carcasses de travailleurs" censées continuer à livrer des jeux primés illustre bien l'ampleur du désarroi. Travailler en "regardant un cimetière" est une épreuve, d'autant plus que certains projets, comme le MMO "Project Blackbird", Rare's Everwild ou The Initiative's Perfect Dark, ont été purement et simplement annulés dans la foulée de ces annonces.

Le rôle des syndicats face à la crise et l'avenir de ZeniMax ?

Dans ce climat délétère, l'intervention des syndicats ZeniMax Workers United-CWA et ZOS United-CWA apparaît comme un rempart indispensable. Page Branson et Autumn Mitchell sont unanimes : la situation aurait été bien plus dramatique sans leur présence.

Ces organisations apportent un soutien vital aux employés touchés, les accompagnant dans cette période éprouvante, que ce soit pour la révision de CV ou des simulations d'entretiens. Même si certains piliers de l'unionisation ont été licenciés, leurs efforts collectifs continuent d'ouvrir la voie. Mitchell, toujours au sein de ZeniMax, a exprimé son souhait de rester pour "améliorer les choses", insistant sur le fait que de nombreux collègues partagent cette conviction. Non par crainte, mais par un profond attachement aux valeurs que l'entreprise incarnait autrefois. La question de la confiance des employés envers la direction de Xbox – Phil Spencer, Matt Booty et Sarah Bond en tête – demeure, après ces vagues successives de départs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand les licenciements de Microsoft chez ZeniMax ont-ils eu lieu ?

Les licenciements massifs chez Microsoft, incluant des coupes importantes chez ZeniMax, ont débuté au tout début du mois de juillet 2025.

Combien d'employés ont été affectés par ces licenciements ?

Les rapports indiquent qu'environ 9 000 employés de Microsoft ont été licenciés. Chez ZeniMax spécifiquement, des centaines de postes ont été supprimés. Le chiffre exact pour ZeniMax n'est pas publiquement confirmé, mais des sources internes évoquent un impact considérable.

Quel a été l'impact sur les projets de jeux vidéo chez ZeniMax ?

Plusieurs projets ont été annulés suite à ces licenciements. Parmi eux, un MMO non annoncé de ZeniMax (nom de code Project Blackbird), ainsi que Rare's Everwild et The Initiative's Perfect Dark. La perte de savoir-faire et la baisse de moral des équipes restantes suscitent de vives inquiétudes quant à la capacité des studios à maintenir la qualité de leurs futures productions.