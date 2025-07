L'actualité chez Microsoft fait des vagues, et pas seulement pour ses milliards investis dans l'IA. Tandis que l'entreprise coupe dans ses effectifs, un conseil pour le moins... inattendu a émergé. Un producteur exécutif de Xbox, Matt Turnbull, a osé une suggestion qui fait jaser : si vous venez de perdre votre emploi, pourquoi ne pas en parler à ChatGPT ou Copilot ? Une proposition qui, sur les réseaux sociaux, a déclenché une véritable tempête, fustigeant un manque de tact criant.

Pourquoi ces "conseils" ont-ils provoqué un tollé ?

Le message, depuis supprimé de LinkedIn mais immortalisé par Aftermath, visait, selon Turnbull, à "réduire la charge émotionnelle et cognitive qui accompagne la perte d'emploi". Il reconnaissait certes qu'aucun outil d'IA ne remplace l'expérience humaine, mais insistait sur leur capacité à "vous aider à vous débloquer plus vite, plus calmement, et avec plus de clarté" quand l'énergie mentale fait défaut. Des exemples de requêtes étaient même fournis : planification de carrière, aide au CV, réseau, et le plus surprenant, "clarté émotionnelle et confiance". Imaginez le tableau : des employés fraîchement remerciés par un géant de la tech invités à confier leurs maux à un chatbot financé par l'entreprise même qui les a licenciés !

L'IA, solution ou problème pour l'emploi ?

La réaction fut immédiate, et virulente. Sur X (anciennement Twitter) ou Reddit, les internautes n'ont pas mâché leurs mots. "La nouvelle saison de Severance est incroyablement bonne", a ironisé l'un. Un autre, irrité, a qualifié la suggestion de "chose la plus insensible et cruelle" jamais vue. L'idée de confier son mal-être lié à la perte d'emploi à un algorithme, surtout dans ce contexte, a été perçue comme profondément déconnectée et inhumaine. Le post de Turnbull, effacé peu après, trahit sans doute la prise de conscience tardive de son caractère maladroit. Mais le mal était fait. Les joueurs, en particulier, se sont sentis trahis : "J'espère que cela brise enfin l'illusion pour certains que Xbox n'est pas votre bon copain", a lancé un commentateur. L'incident met en lumière une déconnexion flagrante entre les géants de l'industrie et la réalité vécue par leurs employés.

Un afflux de licenciements face à l'investissement en IA, est-ce un hasard ?

Cet épisode n'est pas anodin, il s'inscrit dans un contexte où des milliers d'emplois sont supprimés chez Microsoft (9 000 postes récemment, s'ajoutant aux coupes précédentes), tandis que la firme s'engage dans un investissement colossal de 80 milliards de dollars dans l'IA. Des PDG, comme Mark Zuckerberg de Meta ou Sebastian Siemiatkowski de Klarna, ont ouvertement évoqué le remplacement de postes par l'IA générative. Cet afflux de licenciements combiné à la promotion de l'IA pour la "thérapie" soulève une question éthique majeure. Des professionnels de la santé, notamment l'American Psychological Association, ont déjà alerté sur les dangers d'utiliser les chatbots comme substituts à la thérapie humaine, allant jusqu'à demander une enquête de la FTC sur ces outils. L'IA, présentée comme une aide, devient dans ce récit un miroir des tensions croissantes autour de son impact sur le marché du travail.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est Matt Turnbull et pourquoi ses conseils ont-ils fait polémique ?

Matt Turnbull est un producteur exécutif chez Xbox Game Studios Publishing, une filiale de Microsoft. Ses conseils, publiés sur LinkedIn, suggéraient aux employés licenciés par Microsoft d'utiliser des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT ou Copilot pour gérer le stress et les émotions liés à la perte d'emploi. La polémique est née du manque de tact perçu, notamment parce que ces licenciements s'inscrivaient dans une vague de coupes d'emplois au sein de l'entreprise.

Quels types de "conseils" l'IA était-elle censée offrir aux licenciés ?

Matt Turnbull avait proposé des idées de "prompts" (requêtes) pour les IA, couvrant des domaines comme la planification de carrière (ex: "aide à bâtir un plan sur 30 jours"), l'aide au CV et LinkedIn, le réseautage, et même la "clarté émotionnelle et la confiance" (ex: "aidez-moi à recadrer mon syndrome de l'imposteur après un licenciement").

Quelle a été la réaction de Microsoft face à cette controverse ?

Suite au tollé général et aux vives critiques sur les réseaux sociaux, le post LinkedIn de Matt Turnbull a été rapidement supprimé. Cela suggère que la direction de Microsoft ou d'Xbox a pris conscience du caractère inapproprié et déconnecté de ces conseils dans le contexte des licenciements massifs, bien qu'aucune déclaration officielle de l'entreprise n'ait été faite à ce sujet.