Alors que la pandémie de coronavirus a été plutôt propice aux plus grandes fortunes de la planète, l'année 2022 a marqué un point d'inflexion dans l'accumulation de richesses pour bon nombre d'entre elles.

Le Top 10 mondial des milliardaires est marqué par une baisse générale, à une exception près et parfois dans des proportions assez fortes. En point de mire, on trouve bien sûr Elon Musk dont la prise en main du réseau social Twitter crée de larges perturbations dans ses autres entreprises, dont Tesla.

L'homme le plus riche au monde depuis 2021 a cédé son titre à Bernard Arnault (groupe LVMH, secteur du luxe) qui cumule 165 milliards de dollars. De son côté, la fortune personnelle d'Elon Musk est ramené à 138 milliards de dollars, après un recul de...132 milliards en l'espace d'un an, ce qui ne l'empêche pas de se rester en deuxième place mondiale.

Des reculs de dizaines de milliards de dollars

Jeff Bezos, ex-leader du classement Bloomberg Billionaires Index, a vu lui aussi sa fortune personnelle fortement reculer, de 85 milliards de dollars, pour atteindre désormais 107 milliards de dollars.

Comme Elon Musk avec Tesla, il souffre de la forte baisse de la valeur de l'action du groupe d'e-commerce Amazon, en chute de 51% en 2022. S'il n'en est plus le dirigeant, une bonne part de sa richesse provient du cours d'Amazon et il a déjà annoncé vouloir en céder la quasi-totalité à des oeuvres de charité.

Autre personnalité qui va connu plus de bas que hauts en 2022, Mark Zuckerberg, patron de Meta / Facebook, peine toujours à susciter de l'intérêt pour le métavers dans lequel il croit fermement.

Là encore, les investisseurs ne sont plus aussi certains du succès de l'entreprise qui a vu son cours reculer de plus de 65% depuis le début de l'année, sans compter la concurrence féroce se jouant du côté des réseaux sociaux.

Mark Zuckerberg a perdu près de 80 milliards de dollars par rapport à l'an dernier et se retrouve en 25ème position avec une fortune estimée à 45,6 milliards de dollars.

Les hauts et les bas des cours en Bourse

Parmi les grands perdants, on trouve également Larry Page et Sergey Brin (9ème et 10ème place mondiale), les co-fondateurs de Google n'ayant plus de rôle exécutif mais toujours présents au conseil d'administration. Les deux hommes disposent chacun d'une fortune d'environ 80 milliards de dollars mais ont perdu 44 à 45 milliards de dollars du fait du recul du cours d'Alphabet, dont ils sont actionnaires majoritaires.

Dans le classement de Bloomberg, la première femme milliardaire est positionnée à la 13ème place. Il s'agit de Françoise Bettencourt Meyers avec une fortune atteignant 72,3 milliards de dollars, en recul de 21 milliards par rapport à l'an dernier.