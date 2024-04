Le secteur des technologies se porte bien grâce à plusieurs activités économiques en croissance rapide et cela fait les affaires des milliardaires à la tête des grands groupes.

Dans son nouveau classement des milliardaires 2024, Forbes comptabilise 342 milliardaires associés à ce secteur, alors qu'ils étaient 313 l'an dernier. Leur fortune combinée pèse un total de 2600 milliards de dollars, soit plus que n'importe quel autre secteur d'activité et elle s'est améliorée d'un impressionnant 750 milliards de dollars en un an, les rendant toujours plus puissants financièrement.

Bezos en tête, Zuckerberg en force, Huang propulsé

Sans surprise, l'essor de l'intelligence artificielle a particulièrement contribué à amplifier la fortune des milliardaires de la tech. A ce jeu, c'est Mark Zuckerberg, patron de Meta, qui a connu la plus forte progression, de +113 milliards de dollars, ce qui l'amène à une fortune estimée à 177 milliards de dollars et le porte à la 4ème place du classement global et la deuxième place dans la tech.

Cet engouement pour l'IA a fortement bénéficié à Jensen Huang, dirigeant de Nvidia qui produit des accélérateurs IA très demandés, qui passe du 78ème rang mondial l'an dernier à une entrée dans le Top 20 des personnes les plus riches au monde grâce à une fortune estimée à 77 milliards de dollars.

Pas besoin d'être à la tête de l'entreprise

La croissance de l'IA profite également aux fournisseurs d'infrastructures cloud qui investissent massivement dans les startups de l'IA. Jeff Bezos, fondateur et ex-patron d'Amazon, se maintient en tête du classement des milliardaires de la tech avec une fortune de 194 milliards de dollars.

Forbes observe que "la plupart des plus grosses fortunes technologiques de cette année ne travaillent pas quotidiennement pour les entreprises qui sont à l'origine de l'augmentation constante de leur richesse".

Sur les dix plus grands milliardaires de la tech, seuls Mark Zuckerberg, Jensen Huang et Michael Dell sont toujours dirigeants de leur entreprise. A noter qu'Elon Musk ne figure pas dans ce classement parce qu'il est référencé chez les milliardaires de l'industrie automobile.