L'ambition était immense et la chute n'en est que plus brutale. Moins d'un mois après la sortie de son premier jeu très attendu, MindsEye, le studio Build a Rocket Boy est déjà dans la tourmente. L'entreprise vient de confirmer une vague de licenciements, conséquence directe d'un lancement catastrophique. Pour le studio fondé par une légende de la saga Grand Theft Auto, la douche est glaciale.

Pourquoi le studio se sépare-t-il d'une partie de ses employés ?

La raison est simple et douloureuse : le lancement de MindsEye a été un échec cuisant. Le jeu, sorti le 10 juin, a été accueilli par des critiques désastreuses et une vague de retours négatifs de la part des joueurs. En cause, des problèmes de performance majeurs, des bugs omniprésents et une expérience de jeu jugée décevante. La situation était telle que le studio s'est dit "le cœur brisé" face aux problèmes. Ces licenciements sont donc une restructuration forcée face à un échec commercial et critique.

Quelles étaient les ambitions pour MindsEye ?

Le projet était pourtant colossal. Il était porté par Leslie Benzies, un des anciens producteurs stars de Rockstar Games, qui a largement contribué au succès des GTA. Avec son nouveau studio, Build a Rocket Boy, il promettait un "univers épique et interconnecté". Une feuille de route pleine de contenus était déjà prévue. Mais les signaux d'alarme étaient là : juste avant la sortie du jeu, le directeur juridique et le directeur financier de l'entreprise avaient déjà quitté le navire.

Quel est l'avenir pour le jeu et le studio ?

Dans son communiqué officiel, le studio affirme que cette restructuration va lui permettre de se concentrer sur les mises à jour et l'optimisation des performances de MindsEye. L'objectif affiché est d'assurer le succès à long terme de l'entreprise. Mais la tâche s'annonce herculéenne. Remonter la pente après un tel lancement est un défi immense dans une industrie du jeu vidéo où la concurrence des "jeux éternels" comme Fortnite et Roblox ne laisse que peu de place à l'erreur.

Les réponses à vos questions



Combien de personnes sont concernées par ces licenciements ?

Le studio Build a Rocket Boy n'a pas donné de chiffre officiel. Cependant, des sources du site spécialisé IGN évoquent le chiffre d'une centaine d'employés qui pourraient être touchés, sur un effectif total d'environ 500 personnes.

Qui est Leslie Benzies ?

C'est une figure très connue de l'industrie du jeu vidéo. Il a été le producteur de la série des Grand Theft Auto chez Rockstar Games pendant de nombreuses années. MindsEye, son premier grand projet après son départ de Rockstar, était donc très attendu.

Cette vague de licenciements est-elle un cas isolé ?

Non, malheureusement. Elle s'inscrit dans une tendance très sombre qui frappe toute l'industrie du jeu vidéo. Les sources rapportent que plus de 2 300 développeurs ont déjà perdu leur emploi depuis le début de l'année 2025, après une année 2024 déjà catastrophique.