Minecraft est-il le nouveau Doom ? La question se pose. Le jeu de Mojang est devenu le défi ultime pour les hackers qui cherchent à repousser les limites du matériel.

Le dernier exploit en date est signé "Vimpo". Il n'a pas porté le jeu sur un tracteur ou un test de grossesse, mais a fait mieux : il a installé un serveur Minecraft fonctionnel sur une ampoule LED connectée.

Comment ce hack matériel a-t-il été réalisé ?

La vidéo de Vimpo montre le processus. Cela commence par une opération chirurgicale : ouvrir l'ampoule au couteau (sans vide, les LED ne risquent rien). Le hacker a ensuite dessoudé le cerveau de l'appareil : un microcontrôleur BL602.

C'est le cœur du hack.

Ce composant est basé sur une architecture RISC-V, avec un seul cœur à 192 MHz et 276KB de RAM. En soudant des fils directement sur la puce et en la reliant à un adaptateur USB-série, il a transformé l'ampoule en un "système" prêt à l'emploi.

Un serveur Minecraft sur 276KB de RAM, est-ce possible ?

Le matériel ne fait pas tout. Pour réussir ce tour de force, Vimpo s'est appuyé sur "Ucraft", une implémentation logicielle ultra-légère du serveur Minecraft. Le code est disponible sur GitHub.



Les chiffres sont impressionnants : le binaire pèse 90Ko (avec authentification). Selon le hacker, le serveur peut gérer 10 joueurs avec seulement 70Ko de RAM. Dans sa démo, trois joueurs se connectent et jouent ensemble sur l'ampoule.

Quelles sont les limites de ce serveur ?

Évidemment, il ne faut pas s'attendre à une expérience "vanilla". Vimpo admet lui-même qu'Ucraft "manque de la plupart, sinon de toutes, les fonctionnalités du serveur vanilla".



L'exploit est ailleurs. Il montre la puissance cachée dans les objets connectés (IoT) les plus anodins. Minecraft rejoint ainsi Doom comme le test de performance ultime pour le matériel improbable, à l'instar des serveurs COBOL ou des IA tournant dans le jeu.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le microcontrôleur BL602 ?

C'est une puce (MCU) très bon marché, souvent utilisée dans les appareils IoT (ampoules, prises connectées). Elle utilise une architecture RISC-V (open source) et dispose de ressources très limitées : 192 MHz, 276KB de RAM et 128KB de ROM.

Qu'est-ce que Ucraft ?

C'est une implémentation "maison" et extrêmement compacte d'un serveur Minecraft. Le binaire complet pèse environ 90 Kilo-octets, contre des centaines de Méga-octets pour un serveur standard, le rendant idéal pour ce type de matériel très limité.