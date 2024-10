Minecraft a fait énormément de chemin depuis son lancement le 18 novembre 2011. Initialement proposé comme l'un des premiers jeux de type bac à sable, son concept simple, mais diablement efficace a séduit immédiatement les joueurs.

Le titre s'est complexifié au fil des années, en voyant arriver divers éléments permettant la création de systèmes complexes. Mais c'est aussi visuellement que le titre a beaucoup avancé, notamment avec la sortie de différents packs de shaders.

Car outre la prise en charge du Ray Tracing intervenue il y a quelques mois, il était déjà possible de profiter de graphismes personnalisés, simplement en installant des packs.

Parmi les plus populaires, on peut ainsi citer Complementary Shaders, BSL Shaders ou encore Bliss Shaders. L'idée est de remplacer les textures et les effets graphiques pour proposer plus de détails, des effets cartoon ou à l'inverse, plus réalistes, et de jouer également sur les jeux d'ombres.

On obtient ainsi en quelques minutes un jeu à l'aspect complètement différent et personnalisé, qui peut relancer l'intérêt des joueurs pour le titre.

Il existe des milliers de packs d'améliorations pour le titre qui permettent de proposer autant d'expériences différentes pour les joueurs, et qui allongent un peu plus la durée de vie d'un véritable mythe du jeu vidéo dont l'attrait ne semble pas faiblir.