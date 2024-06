En cette fin de semaine, direction Amazon avec une petite sélection d'offres et de ventes flash intéressantes : souris sans fil, chargeur rapide, smartphone...

TOP 10 des promos Amazon pour le weekend



Retrouvez l'ensemble des ventes flash Amazon sur cette page.

Consultez aussi notre top 3 des promos du jour avec Redmi Note 13 Pro 512 Go, OnePlus 10 Pro et souris gaming Razer Viper 8K Hz ou encore les offres Darty et Fnac à ne pas rater en ce moment !