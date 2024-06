Commençons avec le Redmi Note 13 Pro 5G 512 Go - Noir.

Avec un design en verre double face, il est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces en résolution 1,5K avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Il propose également un mode Cycle qui ajuste la luminosité en fonction de l'heure de la journée et des applications utilisées.

Le Note 13 Pro dispose également de 12 Go de RAM et côté photo, d'une caméra principale de 200 MP avec double stabilisation OIS + EIS, des effets bokeh IA et divers filtres, ainsi que d'un processeur Snapdragon 7s Gen 2.

Il supporte la charge turbo de 67 W et est compatible avec Dolby Atmos et Dolby Vision.

Le Redmi Note 13 Pro 5G 512 Go en noir est disponible à 290,08 € avec le code SCFR20 sur AliExpress et livraison gratuite depuis la France. Son prix officiel s'élève à 449,90 €.

Continuons avec le OnePlus 10 Pro 5G 128 Go.

Il est doté d'un écran QHD+ de 6,7 pouces Fluid AMOLED à 120 Hz avec LTPO 2.0.

L'appareil photo principal de 48 MP, l'ultra grand-angle de 50 MP et le téléobjectif de 8 MP du OnePlus bénéficient de la solution OnePlus Billion Color, développée en partenariat avec Hasselblad. Cette technologie avancée de gestion des couleurs offre 64 fois plus d'informations-couleur et des images 10 bits, réduisant considérablement le banding pour des couleurs plus riches et dynamiques.

Le capteur Sony IMX789 permet l'enregistrement en 4K jusqu'à 120 ips et en 8K à 24 ips.

Le OnePlus intègre la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 1 5G, quatre fois plus rapide que son prédécesseur.

Avec la technologie de charge SUPERVOOC 80 W, AIRVOOC 50 W et une batterie de 5 000 mAh, bénéficiez d'une journée d'autonomie en seulement 15 minutes de charge.

Le OnePlus 10 Pro 5G 128 Go est proposé en ce moment à 375 €, le meilleur prix constaté sur Amazon jusqu'à présent. Pour rappel, il a été lancé à 919 €.

Enfin, terminons notre top 3 avec la souris gaming filaire Razer Viper 8K Hz - ESL Edition.



Avec un taux d'interrogation de 8 000 Hz, elle peut communiquer sa position et ses clics à votre PC jusqu'à 8 000 fois par seconde, offrant une latence d'entrée quasi nulle.

Grâce à des fonctionnalités intelligentes comme la synchronisation des mouvements et la coupure asymétrique, le capteur optique Razer Focus+ suit vos mouvements avec une précision au pixel près de 20K DPI et sans déviation.

Le taux d'interrogation amélioré maximise les capacités des commutateurs, enregistrant jusqu'à 8 fois plus vite pour une exécution nette et rapide, jusqu'à 70 millions de clics, sans double-clic involontaire.

Avec jusqu'à 5 profils enregistrés, vous avez accès à des combinaisons de touches optimales, des macros et des entrées doubles grâce à la fonction Razer Hypershift.

Tissé pour une flexibilité accrue et conçu pour minimiser la traînée, le câble Razer Speedflex permet des mouvements rapides et fluides pour un contrôle optimal de la souris.

La souris gaming filaire Razer Viper 8K Hz - ESL Edition est en promotion à 54,99 € au lieu de 109,99 €, soit une remise de 50 % sur Amazon.





