On commence ce spécial moniteurs avec le Philips 34E1C5600AM.

Cet écran WQHD de 34 pouces (3440 x 1440) est doté d’un panneau VA incurvé 1500R qui offre un contraste élevé de 3000:1, une luminosité de 300 cd/m² et un traitement antireflet garantissant une lisibilité optimale.

La technologie Flicker-Free et le mode Low Blue réduisent la fatigue oculaire, tandis que la synchronisation adaptative assure des images fluides, sans déchirures.

Il intègre deux haut-parleurs 5 W, une sortie casque et un pied réglable en hauteur jusqu’à 130 mm. Compatible avec les fixations VESA 100 x 100, son support est également amovible.

Le moniteur est également équipé d’une webcam 5 MP avec microphone à réduction de bruit, compatible avec Windows Hello pour une connexion rapide et sécurisée.

Retrouvez le Philips 34E1C5600AM à 339 € au lieu de 369 € en ce moment sur Amazon.



Les modèles suivants sont également proposés à prix encore plus réduit :

