Voici en premier le vélo électrique Wispeed C-300.







Il est équipé d’un moteur arrière de 250 W offrant un couple de 30 Nm, d’un dérailleur Shimano à 7 vitesses et de freins à disque mécaniques pour un contrôle efficace.





Le vélo propose une autonomie pouvant atteindre 80 km grâce à sa batterie amovible lithium-ion de 36 V / 12 800 mAh, idéale pour les trajets quotidiens ou les longues balades.











Ses suspensions avant et ses grandes roues de 28 pouces assurent une conduite confortable sur tous types de routes. La selle, le guidon et la fourche sont ajustables pour s’adapter à votre morphologie, tandis que les garde-boue avant et arrière et le porte-bagages complètent l’équipement pour une utilisation pratique au quotidien.

Retrouvez le vélo électrique Wispeed C-300 à 529,99 € au lieu de 789,99 €, soit une remise de 32% chez Carrefour. Pour information, son prix officiel s'élève à 990,90 €.



