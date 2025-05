On commence avec le vidéoprojecteur Wanbo X5.

Doté d’une luminosité de 1100 lumens ANSI et d’une résolution native Full HD 1080p, il offre des images claires, nettes et colorées. Il prend également en charge le décodage 4K, offrant un contraste dynamique renforcé et des détails visuels d’une grande richesse, même dans les scènes sombres.

Conçu pour s’adapter à tous les environnements, le projecteur intègre un système de mise au point automatique assisté par intelligence artificielle. Sa correction automatique du trapèze garantit une image parfaitement rectangulaire, peu importe l’angle de projection.

Le Wanbo X5 fonctionne sous Android 9.0, avec une interface fluide et intuitive, donnant accès à une large gamme d’applications et de services de streaming.

Côté connectivité, il est équipé du WiFi 6 double bande ainsi que du Bluetooth 5.0.

Le Wanbo X5 embarque également un double haut-parleur stéréo de 5 W et un système de refroidissement performant qui limite le bruit. Enfin, avec ses 16 Go de mémoire interne, vous pouvez stocker vos applications et contenus directement sur l’appareil.

Retrouvez le projecteur Wanbo X5 à 179 € grâce au code NNNBONPLANW4 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.

Le casque Bluetooth Tronsmart SOUNFII Q20 vous est également offert pour l'achat du Wanbo 5.



On continue avec le robot aspirateur convertible 3-en-1 eufy E20.

Grâce à son design innovant 3-en-1, il permet d’adapter facilement votre mode de nettoyage selon vos besoins. Que vous l’utilisiez comme aspirateur à main, balai ou robot autonome, il s’adapte à toutes les situations pour un nettoyage complet avec un seul appareil.

Sa puissance d’aspiration atteint jusqu’à 30 000 Pa en mode balai et à main, et 8 000 Pa en mode robot, garantissant une élimination efficace des débris sur tous les types de surfaces, y compris les tapis et les sols durs. Pour un air plus sain, le système de filtration AeroTurbo à cinq niveaux capture jusqu’à 99,97 % des particules microscopiques, même celles inférieures à 0,3 micron.

L’aspirateur est également équipé d’un système de navigation intelligent. Grâce à la technologie à triple laser, combinant un LiDAR de précision et deux capteurs frontaux, il détecte les obstacles en temps réel avec un angle de 129°, ce qui lui permet d’éviter facilement les objets de plus de 15 mm comme des jouets, des chaussures ou même vos animaux de compagnie en mouvement.

Côté autonomie, il est doté d’un système de gestion de batterie avancé avec une puce Texas Instruments de qualité aéronautique, lui permettant une recharge complète en seulement 2 h 30, soit 40 % plus rapide que la moyenne. Une seule charge suffit pour couvrir jusqu’à 140 m².

Le système Pro-Detangle Comb évite les blocages causés par les cheveux grâce à un mécanisme de rotation inversée qui garde la brosse propre automatiquement. Enfin, son système d’autovidage compatible avec les trois formats d’aspiration stocke la poussière dans un sac de 3 litres, pouvant contenir jusqu’à 75 jours de saletés sans intervention.

Le robot aspirateur convertible eufy E20 est en promotion à 399 € au lieu de 549 € (prix officiel), soit une remise de 27 % sur Amazon en ce moment.



Enfin, on termine par le pack HUAWEI avec écouteurs FreeArc + bracelet connecté Band 9.

Les écouteurs HUAWEI FreeArc adoptent une conception triangulaire à 140°, spécialement pensée pour rester bien en place, même pendant le sport.

Grâce à leur design open-ear, vous pouvez profiter d’un son clair tout en restant attentif à votre environnement.

Résistants à l’eau selon la norme IP57, les FreeArc sont les premiers écouteurs HUAWEI à intégrer des micros étanches. Ils ne craignent ni la pluie ni la transpiration, vous accompagnant ainsi dans toutes vos activités.

Léger, fin et fabriqué en fluoroélastomère doux, le HUAWEI Band 9 est résistant et agréable à porter. Sa conception perforée favorise l’aération, tandis que ses deux boucles assurent un ajustement impeccable.

Suivez en détail la qualité de vos nuits avec le suivi du rythme cardiaque, de l’oxygénation du sang, de la respiration et des éventuelles irrégularités.

Grâce à la technologie TruSeen 5.5, profitez d’un suivi cardiaque fiable même pendant l’effort. L’algorithme intelligent et le nouveau module multicanal assurent une meilleure stabilité des relevés, notamment pour le rythme cardiaque et la SpO2.

Le pack HUAWEI avec écouteurs FreeArc + bracelet connecté Band 9 est disponible en noir, gris ou vert à 119,99 € au lieu de 136,99 € sur Amazon.

Pour rappel, les prix officiels s'élèvent à 119,99 € pour les écouteurs et 59,99 € pour le bracelet.

