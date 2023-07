Le revendeur Geekbuying propose aujourd'hui deux très bonnes affaires concernant un mini PC et un nano-ordinateur. Pour rappel, ce revendeur dispose de nombreux entrepôts en Europe, permettant de bénéficier d'un délai de livraison de quelques jours seulement à des tarifs made in Asie !

Commençons cette sélection par le mini PC BMAX B6 Plus, qui possède un processeur Intel Core i3-1000NG4 double coeur avec une fréquence de base de 1,1 GHz et jusqu'à 3,2 GHz pour des applications fluides, largement de quoi accomplir vos tâches quotidiennes sans effort.

Il intègre la puce graphique Intel Iris Xe Graphics, 12 Go de mémoire vive LPDDDR4 et enfin un disque SSD M.2 NVMe de 512 Mo pour stocker vos données (ainsi qu'un second emplacement libre).

Le BMAX B6 Plus est équipé du Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) et du Bluetooth 4.2 pour des connexions rapides et stables pour vos périphériques et accessoires. Vous pouvez également connecter facilement vos appareils grâce à ses nombreux ports et connecteurs. Vous disposez de 3 ports USB 3.0, d'un de type-C, d'un connecteur Ethernet RJ 45 Gigabits, d'un audio 3,5 mm jack, et enfin de 2 HDMI 2.0b.

Le BMAX B7 Plus est livré avec Windows 11 Pro préinstallé.

Le BMAX B6 Plus est élégant et compact, ne pèse que 370 g pour des dimensions de 26,7 x 15,6 x 7,4 cm. Il est équipé d'une batterie au lithium et comprend un support métallique, un adaptateur et un guide d'utilisation.

Ce mini PC BMAX B6 Plus est vendu au petit prix de 197 € avec le code NNNFRB6PLUS chez Geekbuying. La livraison est offerte avec une expédition en quelques jours depuis l'Europe.





Poursuivons avec le Raspberry Pi 4 B qui est, pour rappel, un nano-ordinateur de la taille d'une carte de crédit que l'on peut utiliser comme un ordinateur standard, ou brancher à jusqu'à 2 écrans. Il exploite un SoC Broadcom 2711 avec processeur ARM Cortex-A72 4 coeurs à 1,5 GHz avec 4 à 8 Go de RAM, et prend en charge le double affichage avec des résolutions allant jusqu'à la 4K.

Le Raspberry Pi 4 modèle B possède une connectique fournie avec deux ports micro-HDMI, un port MIPI CSI, deux ports USB 2.0, un port micro USB, deux ports USB 3.0, un port MIPI DPI et un port GPIO. Au niveau connectique, on trouve le Wi-Fi 802.11b/g/n /ac de 2,4 GHz et 5,0 GHz, le Bluetooth 5.0, ainsi que l'Ethernet Gigabit. L'entrée d'alimentation USB-C offre une connexion robuste.

Vous trouverez le Raspberry Pi 4 Model B disponible en deux versions avec la livraison gratuite en 10 à 20 jours :

