Jusqu'au 20/04 inclus, AliExpress lance sa Promo d'avril à l'occasion du printemps : profitez de réductions pouvant aller jusqu'à -60 % sur tout le site, avec en plus les codes promos suivants :

3 € de remise dès 29 € d'achat : FRAS03

6 € de remise dès 49 € d'achat : FRAS06

12 € de remise dès 89 € d'achat : FRAS12

20 € de remise dès 159 € d'achat : FRAS20

30 € de remise dès 239 € d'achat : FRAS30

40 € de remise dès 329 € d'achat : FRAS40

50 € de remise dès 459 € d'achat : FRAS50

À noter que les codes ne sont pas valables pour les smartphones ainsi que pour certaines tablettes, processeurs AMD et consoles de jeux.

Découvrez ci-dessous quelques offres intéressantes pour l'occasion !

TOP 10 des offres de la Promo d'avril AliExpress

Retrouvez l'ensemble des offres sur la page de la Promo d'avril AliExpress.

Et n'oubliez pas non plus d'aller voir notre top 3 des promos de la journée (mini PC BMAX B5A Pro, OnePlus Pad 2 et enceinte portable JBL Charge Essential 2) ainsi que nos bons plans spécial smartphones HONOR.