Commençons par le vélo électrique Engwe EP-2 Pro.

Pliable et pratique, le EP-2 Pro est facile à transporter et est doté d'une selle en cuir confortable et d'un guidon tous les deux réglables.

Son moteur sans balais peut atteindre des vitesses jusqu'à 25 km/h et la batterie lithium de 48V / 13Ah amovible offre une longue autonomie de plus de 60 km.

Grâce à son cadre en alliage d'aluminium, sa fourche à suspension avant et ses roues larges en alliage d'aluminium de 20 pouces, le EP-2 Pro garantit une conduite souple et stable qui s'adapte à tous les types de terrains.

La puissance de freinage est efficace même sur des sols irréguliers avec les freins à disque avant et arrière.

Conduite plus rapide ou plus détendue ? Le système de transmission Shimano à 7 vitesses vous permet de choisir la cadence idéale selon vos besoins.

Les phares avant hyper lumineux et le feu arrière assurent une conduite nocturne en toute sécurité. L'écran LCD affiche toutes les informations importantes comme la vitesse, l'assistance du moteur, le niveau de la batterie et bien plus encore.

Le vélo électrique Engwe EP-2 Pro est en promotion à 898 € au lieu de 999 €, soit 101 € d'économies sur la Fnac. Expédié gratuitement de Pologne en recommandé.



D'autres vélos électriques Engwe sont en promotion, à savoir :

On peut trouver également les articles suivants à prix réduit en ce moment :





