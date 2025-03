On commence avec le mini PC BMAX B9 Power.

Il est équipé du puissant processeur Intel Core i9-12900H, couplé à 32 Go de mémoire LPDDR5 haute vitesse et un SSD NVMe de 1 To, garantissant des démarrages instantanés et une exécution fluide des applications.

Côté affichage, il intègre la carte graphique Intel Iris Xe, capable de prendre en charge jusqu'à trois écrans en 4K à 60 Hz via ses ports DP, HDMI et Type-C, offrant ainsi une flexibilité optimale pour le multitâche et les configurations multi-écran.

Son système de refroidissement avancé "capsule spatiale" assure une dissipation thermique efficace, maintenant des performances élevées tout en restant silencieux et économe en énergie.

Le mini PC prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2, et est livré préinstallé avec Windows 11.

Retrouvez le BMAX B9 Power à 413,36 € avec le code ASFR040 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.



On continue avec la montre connectée HONOR Watch 5.

Elle est dotée d'un grand écran AMOLED de 1,85 pouce avec des couleurs éclatantes et un taux de rafraîchissement de 60 Hz, assurant une navigation fluide et une expérience visuelle optimisée.

Dotée du système de positionnement HONOR AccuTrack, elle garantit un suivi GPS ultra-précis, vous permettant d’enregistrer chacun de vos déplacements avec une grande fiabilité.

Un simple clic suffit pour accéder instantanément à vos données de santé : fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, sommeil, niveau de stress, et bien plus encore.

Grâce à son interface améliorée et ses services de suivi avancés, la HONOR Watch 5 affiche vos indicateurs de santé de manière fluide et détaillée, vous permettant de surveiller efficacement votre bien-être au quotidien.

La montre offre une autonomie exceptionnelle pouvant atteindre 15 jours, grâce à sa batterie silicium-carbone négative qui augmente la densité énergétique.

La HONOR Watch 5 est disponible en noir, vert ou blanc à 96,95 € avec le code ASFR012 sur AliExpress, soit une économie de 51 % par rapport à son prix officiel de 199,90 €. La livraison depuis l'Espagne est offerte.



Enfin, on termine avec l'écran PC incurvé Acer Nitro XZ340CUHbiiphx.

Cet écran UltraWide QHD (3440 x 1440 pixels) au format 21:9 offre un champ de vision élargi, idéal pour le gaming et le multitâche. Grâce à son taux de rafraîchissement de 100 Hz et son temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (VRB), profitez d’une fluidité exceptionnelle et d’images nettes, même dans les scènes les plus dynamiques.

Sa dalle VA garantit des couleurs riches et un contraste élevé, tandis que la technologie AdaptiveSync élimine les déchirures d’image pour une expérience plus fluide. L’angle de vision de 178° assure une également visibilité optimale quel que soit le point de vue.

Côté connectivité, le moniteur est équipé de deux ports HDMI 2.0, d’un DisplayPort 1.4 et d’une sortie audio, offrant une compatibilité étendue avec vos appareils.

Le pied ajustable en hauteur, l'inclinaison et la rotation vous permettent de l’adapter selon vos besoins.

L'écran PC incurvé Acer Nitro XZ340CUHbiiphx est en promotion à 199,99 € au lieu de 349,99 €, soit une remise de 42 % sur Cdiscount avec la livraison gratuite.

À découvrir également sur GNT :