Voici tout d'abord le mini PC BMAX B9 Power.

Grâce à son processeur Core i9-12900H (14 cœurs, 20 threads, jusqu’à 5,0 GHz), épaulé par 24 Go de RAM LPDDR5 et un SSD NVMe de 1 To, il répond aussi bien aux besoins en multitâche intensif qu’aux usages professionnels comme la création de contenu, le développement logiciel ou le montage vidéo.

Le B9 Power intègre les graphiques Intel Iris Xe, compatibles avec la 4K via ses deux ports HDMI 2.1. On retrouve également un port USB-C multifonction, plusieurs ports USB 3.2 et 2.0, une prise casque 3,5 mm, un port Ethernet Gigabit, ainsi que le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Retrouvez le BMAX B9 Power (24 Go + 1 To) à 351,82 € avec le code FRSS30 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Et ne ratez pas non plus les réductions suivantes :

NAS Beelink ME à 409 € avec le coupon à cocher (Intel N150 jusqu'à 3,6 GHz, RAM 12 Go LPDDR5, 64 Go eMMC, SSD 2 To, 6 emplacements M.2 NVMe, 2x LAN 2,5 G, HDMI, WiFi 6, BT 5.2)



Et n'oubliez pas non plus nos autres bons plans d'aujourd'hui avec :