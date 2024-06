Comme vous pouvez le constater sur les différents comparateurs de prix, les mini PC deviennent de plus en plus abordables et de plus en plus prisés par le grand public en raison de leur rentabilité, de leur polyvalence pour les configurations mono ou multi-écrans, de leur capacité à gérer plusieurs moniteurs en 4K pour certains, de leur faible consommation d'énergie ou encore de leur simplicité d'utilisation.

Les avancées technologiques favorisent toujours plus leur réduction de taille et l'amélioration des performances. Dotés de processeurs rapides et performants, ils sont adaptés à une variété de tâches et sont de plus en plus utilisés comme postes de travail mobiles en entreprise ou comme plateformes de jeu.

En 2023, le marché des mini PC était estimé à 22,7 milliards de dollars et devrait croître à un taux annuel de plus de 5 % entre 2024 et 2032.

Avec l'avènement de la domotique intelligente, les consommateurs recherchent maintenant des mini PC dotés de capacités IoT avancées, permettant par exemple de mettre en place des routines automatisées pour régler le système d'éclairage, la température et les paramètres de sécurité selon leurs préférences ou les moments de la journée.





Mini PC : analyse du marché

Le marché des mini PC est segmenté en plusieurs composants clés tels que les processeurs, la mémoire, le stockage, les GPU et d'autres. Parmi ceux-ci, le segment des processeurs enregistre la croissance la plus rapide avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 6,5 % de 2024 à 2032.

Les avancées technologiques dans les processeurs ont considérablement progressé sur le marché des mini PC, les fabricants intégrant des CPU et des GPU puissants dans des formats compacts pouvant gérer facilement des charges de travail informatiques complexes. Par exemple, en février 2024, Dell a lancé les OptiPlex Micro PCs équipés de processeurs Intel Core de 13ème génération, offrant des améliorations significatives de performances pour les tâches quotidiennes et professionnelles.

Le marché des mini ordinateurs est segmenté selon différents secteurs d'activité spécifiques tels que l'électronique grand public, le commerce de détail, la fabrication ou l'éducation. En 2023, c'est le segment de l'électronique grand public qui a dominé le marché avec une part dépassant les 40 %.

Pour répondre à la demande, de nombreuses organisations introduisent donc des mini PC dans le secteur de l'électronique grand public conçus pour offrir des fonctionnalités pertinentes aux consommateurs. Par exemple, en avril 2024, Colorful a lancé le mini PC CMNHO01-12450 équipé d'un processeur Intel de 12ème génération dans un châssis compact, dédié spécialement aux besoins quotidiens de productivité et de divertissement des utilisateurs.

Mini PC : les parts de marché

En 2023, Acer et Intel Corporation détenaient chacun plus de 10 % de parts de marché dans le secteur des mini ordinateurs. Acer se positionne comme un acteur majeur de l'industrie des mini ordinateurs, proposant une gamme variée de solutions informatiques compactes adaptées aux besoins divers des consommateurs, des entreprises et des professionnels.

Intel Corporation, leader mondial dans la fabrication de semi-conducteurs et la technologie informatique, joue aussi un rôle crucial dans le secteur des mini PC grâce à ses processeurs, cartes graphiques intégrées et technologies avancées de plate-forme. Les récentes générations de processeurs Intel Core, basées sur les architectures en finesse de gravure à 10 nm et 14 nm, offrent des performances améliorées, une puissance graphique accrue et prennent en charge des fonctionnalités avancées telles que l'intelligence artificielle accélérée, la sécurité matérielle et des options de connectivité rapide.