On commence avec la souris gaming sans fil Steelseries Aerox 3.

Elle se distingue par son design ultra-léger de 66 g, conçu pour des mouvements rapides et fluides.

Son capteur optique TrueMove Air garantit un suivi précis au pixel près, tandis que la technologie sans fil Quantum 2.0 Dual Wireless assure une connexion stable et fiable.

Grâce à sa batterie optimisée à recharge rapide, elle offre jusqu'à 200 heures d’autonomie en mode 2,4 GHz ou Bluetooth.

Elle bénéficie également d'une résistance à l’eau certifiée IP54 (AquaBarrier) et d’un port USB-C, facilitant la recharge, la connectivité et la personnalisation via le logiciel SteelSeries Engine.

Retrouvez la Steelseries Aerox 3 sans fil en blanc à 64,99 € au lieu de 109,99 € (prix officiel), soit une remise de 40 % chez Darty.

Elle est également disponible en noir au même prix.



On continue avec le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 9 Pro.

Il est doté d'un écran AMOLED de 1,74 pouce à bord ultra-fin avec un verre de protection 2,5D, renforcé par une luminosité de 1 200 nits et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il intègre également un moteur linéaire qui garantit un retour haptique optimal.

Côté santé, le bracelet intègre une surveillance avancée du sommeil, une analyse précise de la fréquence cardiaque et du taux d’oxygène dans le sang grâce à une puce AFE (Analog Front-End) optimisée, ainsi qu’un suivi du stress et de la santé féminine. Son algorithme amélioré garantit des mesures plus précises et des alertes en cas d’anomalies.

Pensé pour les sportifs, il propose plus de 150 modes d’entraînement, dont 15 professionnels avec reconnaissance automatique de six disciplines. Son GPS intégré multi-satellite assure un suivi précis des trajets avec une amélioration de la précision de 33 % par rapport aux modèles précédents. Étanche jusqu’à 5 ATM, il prend en charge la reconnaissance des styles de nage.

Avec une autonomie pouvant atteindre 21 jours, le Xiaomi Smart Band 9 Pro est conçu pour une utilisation prolongée sans contrainte.

Proposé en gris, noir ou rose poudré, le Xiaomi Smart Band 9 Pro est en promotion à 69,99 € au lieu de 79,99 € sur le site officiel.



Les nouveaux clients bénéficient également d'une remise supplémentaire de -15 € grâce au coupon disponible sur la page.







Enfin, on termine avec l'écran gaming 4K BenQ MOBIUZ EX3210U.

Ce moniteur 4K de 32 pouces offrant une résolution de 3840 x 2160 pixels sur une dalle IPS 10 bits. Il intègre la technologie HDRi pour une immersion visuelle améliorée, ainsi qu'un son signé treVolo pour une expérience audio authentique.



Le HDRi est une technologie exclusive de BenQ qui améliore l'affichage HDR en optimisant automatiquement la luminosité, le contraste et la saturation des couleurs en fonction du contenu affiché et des conditions d'éclairage ambiant.

Grâce à un temps de réponse MPRT de 1 ms et à la compatibilité FreeSync Premium Pro, il assure une fluidité de jeu exceptionnelle. Son microphone IA anti-bruit utilise des modèles d'apprentissage profond pour filtrer intelligemment les bruits ambiants, comme le cliquetis du clavier. L'affichage est optimisé par la technologie BenQ HDRi, Light Tuner et Black eQualizer, améliorant ainsi la qualité d'image en jeu.

Le contrôle est facilité par un navigateur à 5 voies, une cartographie des scénarios et un OSD rapide, tandis que le réglage en hauteur et en inclinaison, ainsi que la technologie Eye-Care, garantissent un confort optimal.



Grâce à sa connectivité HDMI 2.1 (48 Gbits/s), il est parfaitement adapté aux dernières consoles et aux configurations PC les plus performantes.

L'écran gaming 4K BenQ MOBIUZ EX3210U est en ce moment à 599,99 € sur Amazon, soit une remise de 22 % par rapport à son prix officiel de 770,23 €.

