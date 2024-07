Voici le mini PC GEEKOM A5.

Il embarque un processeur Ryzen 7 5825U offrant jusqu'à 8 cœurs et 16 threads pour des performances optimales en monocœur et multicœur. L'architecture Zen 3 améliore significativement les performances, l'efficacité énergétique, la gestion de la latence, la compatibilité et la sécurité du processeur.

La carte graphique Radeon Vega 8 délivre des images riches et nettes pour les jeux, le streaming et la lecture de vidéos haute définition

On trouve 32 Go de RAM DDR4-3200 à double canal extensible jusqu'à 64 Go et un SSD de 512 Go. Il est possible d'installer jusqu'à 4 To de stockage sur deux disques : un M.2 2280 PCIe Gen 3x4 NVMe / SATA et un disque dur 2,5" SATA de 7 mm.

Doté de deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-C (8K) et de deux ports HDMI 2.0 (4K), le mini PC permet de connecter simultanément jusqu'à quatre moniteurs.



Il intègre également un puissant ventilateur pour un refroidissement efficace et fiable, et prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2, et possède un port ethernet 2,5 Gbps. Vous trouverez aussi un lecteur de carte SD et une prise jack 3,5mm.

Le cadre en métal et en plastique haute résistance protège contre les interférences électromagnétiques et la déformation due à une chute ou une compression.

Vous trouverez actuellement le mini PC GEEKOM A5 en promotion à seulement 349 € au lieu de 479 € grâce au code GNTA5130 qui vous fait bénéficier d'une remise de 130 € sur le site officiel (prix de base 619 €), avec livraison gratuite et rapide depuis l'UE. À noter que GEEKOM offre une garantie de 3 ans sur ses produits.



À découvrir également sur GNT :