Voici tout d'abord un zoom sur la KuKirin G2 (modèle 2025).

Conçue pour vous accompagner dans vos trajets urbains ou vos balades, elle est équipée d’une batterie lithium-ion 48 V/15 Ah, capable d’assurer jusqu’à 55 km d’autonomie à vitesse modérée. Côté performance, le moteur sans balais de 800 W (48 V) propulse la trottinette jusqu’à une vitesse maximale de 45 km/h.

Pensée pour le confort, elle intègre des pneus sans chambre à air de 10 pouces et une double suspension avant/arrière, assurant une excellente absorption des chocs et une adhérence fiable, même hors des routes parfaitement lisses. Grâce à son système de freins à disque à l’avant et à l’arrière, l’arrêt est rapide et maîtrisé, avec une distance de freinage comprise entre 4 à 10 m selon les conditions.

Le tableau de bord est un écran tactile haute définition, qui affiche en temps réel la vitesse, l’autonomie restante, le kilométrage et le mode de conduite, tout en permettant d’ajuster la luminosité ou de consulter l’historique de vos trajets. Trois modes de vitesse (25, 35 et 45 km/h) sont disponibles pour adapter la conduite à vos besoins.

Son design compatible avec une montée jusqu’à 20° d’inclinaison, une charge utile maximale de 120 kg et son cadre en alliage d’aluminium la rendent à la fois agile et solide. Elle résiste également aux projections d'eau grâce à son indice de protection IP54.

Enfin, elle dispose d’un ensemble d’éclairages complet : phares avant, feux de signalisation directionnels, feux de freinage et feu arrière, garantissant une bonne visibilité, de jour comme de nuit.

Retrouvez la KuKirin G2 2025 à 479 € en ce moment sur la Fnac ou Darty (prix officiel 569 €).



Les trottinettes KuKirin suivantes sont également proposées à prix réduit :

Et pensez aussi à aller voir notre top 3 des promos du jour avec scanner 3D Creality Raptor, enceinte résidentielle Harman Kardon Aura Studio 4 et Samsung Galaxy Z Flip6 ou encore les remises Huawei pour la rentrée !