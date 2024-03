Commençons avec le mini PC GEEKOM IT 13.

Il est équipé d'un processeur Intel Core i9-13900H de 13ème génération avec 14 cœurs et 20 threads, 24 Mo de cache et une fréquence allant jusqu'à 5,40 GHz ainsi que d'un GPU Intel Iris Xe.

On trouve une RAM DDR4 de 32 Go à 3 200 MHz prenant en charge les doubles canaux et extensible jusqu'à 64 Go (32 + 32) et un SSD PCIe Gen 4 de 2 To. De plus, le mini PC dispose d'un emplacement SSD SATA M.2 2242 extensible jusqu'à 1 To et d'un emplacements pour SATA 2,5" extensible jusqu'à 2 To.

Le IT 13 est doté de 2 ports USB 4.0 ainsi que de 2 ports HDMI 2.0 et peut afficher simultanément sur deux écrans en 8K 60 Hz et sur deux autres écrans en 4K 60 Hz.

Il prend en charge le WiFi 6E triple bande 2,5G / 5G / 6G et le Bluetooth 5.2 et intègre également un port Ethernet 2,5 Gigabit.

Le GEEKOM IT 13 avec Intel i9 est à 699 € avec le code NNNFRGKI9 + la réduction déjà appliquée sur le site au lieu de 911,29 €, soit une remise totale de 23% sur Geekbuying. Livraison gratuite de l'UE.







D'autres mini PC sont en promotion, à savoir :







