On commence avec le mini PC GMKtec K6.

Il embarque un processeur Ryzen 7 7840HS, une puce à 8 cœurs et 16 threads, idéale pour les tâches exigeantes comme le multitâche, le montage vidéo léger, les logiciels professionnels ou encore les jeux occasionnels. Le processeur est épaulé par une carte graphique AMD Radeon, garantissant un affichage fluide pour les usages quotidiens et les applications multimédia.

Côté mémoire, le mini PC est équipé de 16 Go de RAM DDR5 et d’un SSD PCIe 4.0 de 512 Go. Il prend en charge l’affichage simultané sur deux écrans, grâce à une sortie HDMI 2.0 (4K à 60 Hz) et un port DisplayPort (jusqu’à 4K à 144 Hz).

Enfin, il fonctionne sous Windows 11 Pro et supporte le WiFi 6E et le Bluetooth 5.2.

Retrouvez le mini PC GMKtec K6 à 294,99 € avec le code FRCD30 sur AliExpress jusqu'à ce soir minuit. La livraison depuis l'Espagne est gratuite.

D'autres bonnes affaires vous attendent en ce moment, à savoir :

Casque Bluetooth Baseus Bowie D05 à 15,99 € avec le code YSLWFYW8 (50h d'autonomie, appels clairs avec microphones ENC, isolation du bruit, pilotes 40 mm, Bluetooth 5.3, oreillettes entièrement réglables...)



Et enfin, jetez aussi un œil à notre top 3 des promos d'aujourd'hui (casque JBL Live 770NC, aspirateur balai sans fil Samsung Jet 75E Turbo, mini PC NiPoGi AM06 Pro), à notre sélection de graveurs laser à prix réduit ainsi que notre top 10 de la Braderie Boulanger pour cette semaine !