En cette fin de journée, nous allons vous présenter une liste de produits liés à l'informatique vous permettant d'économiser de l'argent. Il y en aura à tous les prix et pour tous les gouts.

Commençons par le mini PC NiPoGi AK1 Pro. Cette toute petite tour d'ordinateur est équipée d'un processeur Intel Celeron N5105 couplé à 12 Go de mémoire vive (RAM). Elle intègre un disque SSD NVMe M.2 de 256 Go sur lequel est installé Windows 11 Pro. Ce boitier inclut une multitude de connectiques (HDMI, Ethernet, USB 3.0, etc.) et prend en charge la 4K.

Ce mini PC NiPoGi AK1 Pro est proposé à 169,94 € au lieu de 219,90 € soit 23% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte pour le lendemain.

D'autres mini PC affichent des remises à savoir :



Et d'autres produits sont également en promotion à savoir :

Écran PC

Siège gaming

Clé USB



Et n'oubliez pas de consulter notre article sur les caméras de surveillances en promotion ainsi que notre focus sur la braderie de Boulanger avec une multitude de produits à prix réduit.