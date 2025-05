Voici tout d'abord le mini PC NiPoGi AM06 Pro.

Propulsé par un Ryzen 7 5825U (8 cœurs, 16 threads, jusqu’à 4,5 GHz) avec Radeon Graphics à 2000 MHz, il assure fluidité et réactivité. Il embarque 16 Go de RAM DDR4 (extensibles à 64 Go) et un SSD M.2 de 512 Go, évolutif jusqu’à 2 To.

Pensé pour la productivité et le multimédia, le mini PC propose un triple affichage en 4K via deux ports HDMI et un port Type-C.

Le AM06 Pro intègre également 2 ports Ethernet RJ45 Gigabit et prend en charge le WiFi 6 bi-bande, le Bluetooth 5.2 ainsi que les fonctions Wake On LAN, démarrage RTC et allumage automatique.

Retrouvez le mini PC NiPoGi AM06 Pro à 291,85 € grâce au code BA3WDWGD en ce moment sur Amazon.

