On démarre avec le mini PC NiPoGi AM06 Pro.

Il est alimenté par un processeur AMD Ryzen 7 6800H de la série Zen 3, avec une fréquence de base de 3,2 GHz pouvant atteindre 4,7 GHz. Il dispose de 8 cœurs et 16 threads, d'un cache L3 de 16 Mo, et d'un TDP de 45 W, offrant des performances graphiques exceptionnelles.

Le AM06 Pro est équipé de 32 Go de RAM DDR5 en double canal, extensible jusqu'à 64 Go à 4800 MHz, ainsi que d'un SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 de 512 Go, extensible jusqu'à 2 To. Vous pouvez également ajouter jusqu’à 2 To de stockage supplémentaire via un SSD ou HDD externe de 2,5 pouces.

Côté connectivité, il prend en charge le WiFi 6 double bande, le Bluetooth 5.2 et une interface LAN Gigabit. Il offre également une sortie triple écran 4K via HDMI 2.0, DisplayPort et Type-C, avec la carte graphique Radeon Graphics 8 Core à 2000 MHz pour des visuels nets et détaillés.

L'appareil prend également en charge des fonctionnalités pratiques comme Wake On LAN, RTC Wake et Auto Power On.

Le NiPoGi AM06 Pro est disponible à 315,99 € au lieu de 399,99 € grâce au code TFCAM06PRO sur Amazon.



