On commence avec le Samsung Galaxy S23 (128 Go).

Il est équipé d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces FHD+ avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Sa luminosité maximale atteint 1750 nits, ce qui le rend parfaitement lisible même en plein soleil. L’ensemble est protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2 et un châssis en aluminium.

Sous le capot, le Galaxy S23 embarque une puce Snapdragon 8 Gen 2 optimisée pour les appareils Galaxy, couplée à 8 Go de RAM. Ce processeur assure des performances élevées, notamment en jeu ou en multitâche.

Côté photo, le S23 se distingue par son triple module dorsal : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique x3. L’ensemble produit des clichés nets et bien équilibrés dans toutes les conditions, avec des performances renforcées en basse lumière grâce au mode Nightography.

La batterie de 3900 mAh est compatible avec la charge rapide 25 W, la recharge sans fil 15 W et même la recharge inversée. Le Galaxy S23 prend également en charge la 5G, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 et est certifié IP68 pour sa résistance à l’eau et à la poussière.

Vous pouvez retrouver le Samsung Galaxy S23 128 Go en noir à 285,90 € en ce moment sur Cdiscount (prix officiel 802,05 €).



D'autres promotions intéressantes vous attendent, comme par exemple :

PC portable HP 15-fc0102nf à 499 € soit -100 € (15,6" FHD, Ryzen 7-7730U 8 cœurs jusqu'à 4,5 GHz, Radeon Graphics, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Home)



Et enfin, allez aussi voir notre top 3 des promos d'aujourd'hui (aspirateur anti-acariens Jimmy JV35, TV QLED TCL et smartphone HONOR 200), nos bons plans consacrés aux stations électriques portables EcoFlow reconditionnées au meilleur prix ou encore les réductions Boulanger de la semaine, proposées à l'occasion de la grande Braderie !