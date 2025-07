On démarre avec l'aspirateur anti-acariens Jimmy JV35.

Doté d’une technologie de stérilisation UV innovante, il élimine efficacement la poussière, les acariens et les bactéries en profondeur, offrant une hygiène optimale des surfaces textiles.

Ultra léger, le JV35 propose une puissance d’aspiration de 700 W et une large tête d’aspiration de 245 mm. Son système de filtration breveté Dual-Cyclonic sépare efficacement l’air de la poussière et capture jusqu’à 99 % des particules, même les plus fines.

Grâce à une technologie thermique innovante, le JV35 diffuse une chaleur constante à 60°C, reproduisant l’effet des rayons solaires pour assainir en profondeur. Il chauffe en seulement 5 secondes et, associé à sa brosse anti-acariens, permet d’éliminer jusqu’à 99,99 % des bactéries jusqu’à 20 cm sous la surface.

Trois modes d’utilisation sont disponibles : UV + aspiration, battement + aspiration, ou combinaison complète des trois. Tous ses composants sont amovibles et lavables à l’eau.

Retrouvez l'aspirateur anti-acariens Jimmy JV35 à 111,99 € grâce au code YQCT6X8O en ce moment sur Amazon.



On enchaîne avec la TV QLED TCL 65T8C 4K 2025 65".

Grâce à la technologie QLED de dernière génération, elle restitue plus d’un milliard de couleurs et de nuances pour un rendu d’image d’un réalisme saisissant. Bénéficiez d’une palette ultra-large, de couleurs vives et de contrastes profonds pour une immersion totale.

L’association de la résolution 4K HDR PRO et de la technologie Quantum Dot garantit une expérience HDR supérieure : couleurs fidèles, détails ultra-précis et luminosité optimisée pour chaque scène.

Évolution des dalles VA, le panneau HVA offre un contraste élevé, une consommation d’énergie maîtrisée et un angle de vision élargi. Idéal pour profiter d’une qualité d’image constante, quel que soit l’emplacement dans la pièce.

Équipé du processeur AiPQ Pro, le téléviseur analyse et optimise en temps réel les contenus pour délivrer une qualité 4K stable, des mouvements fluides, un contraste maîtrisé et des détails d’une grande finesse.

Pour une compatibilité maximale, ce modèle prend en charge tous les formats HDR majeurs : HDR10, HLG, HDR10+ et Dolby Vision. Il intègre également le mode Filmmaker, qui désactive les traitements automatiques pour une image fidèle à la vision du réalisateur, comme au cinéma.

Vous pouvez obtenir la TV QLED TCL 65T8C 4K 2025 65" à 599 € au lieu de 799 €, soit une remise de 25 % sur Amazon.



Enfin, on termine avec le HONOR 200 5G - 12 + 512 Go.

Il arbore un écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces, incurvé sur les quatre bords. Il prend en charge 1,07 milliard de couleurs, atteint une luminosité maximale de 4 000 nits, et bénéficie d’une gradation ultra-haute fréquence sans scintillement à 3 840 Hz, pour un confort visuel optimal, même en faible luminosité.

À l’arrière, on retrouve un capteur principal de 50 MP avec le mode portrait Harcourt, un téléobjectif de 50 MP, un ultra grand-angle, et un objectif macro de 12 MP. La caméra frontale de 50 MP complète l’ensemble pour des selfies nets et détaillés. L’intelligence artificielle coordonne les trois modules principaux pour capturer des images au rendu proche d’un appareil DSLR, avec une gestion subtile des lumières et des ombres.

Animé par la puissante plateforme Snapdragon 7 Gen 3, avec des vitesses de processeur allant jusqu’à 2,63 GHz, le HONOR 200 excelle aussi bien en multitâche que dans les jeux exigeants.

Basé sur Android 14, MagicOS 8.0 propose une expérience fluide et intuitive. Avec Magic Capsule, le smartphone comprend et réagit à vos gestes, touchers et commandes vocales. Magic Portal facilite la connexion et la synchronisation entre tous vos appareils HONOR, pour une productivité fluide et sans coupure.

Compatible avec la SuperCharge HONOR 100W, le HONOR 200 se recharge à grande vitesse pour rester toujours opérationnel.

Le HONOR 200 5G (12 + 512 Go) est actuellement disponible en noir, blanc ou vert à 284,90 € sur Amazon (prix officiel 649,90 €).



À découvrir également sur GNT :