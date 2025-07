Voici tout d'abord l'EcoFlow DELTA 3.

Grâce à la technologie X-Stream, elle atteint 70 % de charge en seulement 30 minutes, 80 % en 40 minutes et une recharge complète en 56 minutes. Avec sa sortie CA de 1 500 W, vous ne manquerez jamais d’énergie, où que vous soyez.

La DELTA 3 propose cinq méthodes de recharge rapide :

Secteur (CA) via X-Stream : 0 à 100 % en 56 minutes,

Panneaux solaires (MPPT 500 W) : recharge en 2 heures,

Chargeur d’alternateur EcoFlow (800 W) : en 1,3 heure (vendu séparément),

Recharge combinée CA + solaire : 100 % en 56 minutes,

Générateur intelligent EcoFlow : recharge complète également en 56 minutes ("Smart Generator", vendu séparément).

Même une recharge partielle de 30 minutes suffit pour plusieurs heures d’autonomie hors réseau.

Avec une puissance de sortie de 1 800 W (jusqu’à 3 600 W en crête), la DELTA 3 peut alimenter 99 % des appareils électroménagers. Grâce à la technologie X-Boost, elle prend en charge les équipements nécessitant plus de 2 400 W. Son design compact intègre 11 sorties pour une utilisation simultanée.

Le mode Heures Pleines / Creuses (HP/HC) optimise la charge pour réduire votre facture d’électricité. Avec un temps de commutation <10 ms en cas de coupure et des alertes météo, la DELTA 3 garantit une alimentation fiable. Le tout est contrôlable à distance via l’app EcoFlow.

Compatible avec les batteries supplémentaires DELTA Pro 3, DELTA 2 Max et DELTA 2, la capacité totale peut atteindre 5 kWh. Grâce à sa chimie LiFePO4, elle conserve 80 % de sa capacité après 4 000 cycles, soit jusqu’à 10 ans d’usage quotidien. Certifiée IP65 et protégée par un système BMS avancé avec technologie X-Guard, elle garantit sécurité et durabilité.

Vous pouvez retrouver la station EcoFlow DELTA 3 reconditionnée en excellent état à 599 € en ce moment sur Amazon.

Pour information, son prix officiel s'élève à 899 €.



