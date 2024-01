Commençons par le OUVIS AMR5.

Ideal pour le gaming, il embarque un processeur AMD Ryzen 7 5700U 8 cœurs 16 threads avec une horloge de base de 1,8 GHz pouvant aller jusqu'à 4,3 GHz ainsi qu'une carte graphique AMD Radeon.

Il offre trois modes différents en fonction de vos besoins :

Un mode silencieux, qui réduit le son du ventilateur à 38 dB et réduit la puissance du mini PC à 10-15 W pour un streaming silencieux ou du travail léger,

Un mode automatique avec 15-20 W de puissance, idéal pour les travaux de taille moyenne,

Un mode performance avec une puissance de sortie de 20 à 25 W, pour une expérience de jeu intense.

Le mini PC AMR5 dispose d'un système de refroidissement efficace avec un ventilateur à très haute vitesse qui assure une bonne dissipation de la chaleur. Vous pouvez choisir parmi trois modes d'éclairage différents.

Il intègre 16 Go de RAM DDR4-2666 extensible jusqu'à 64 Go (2 x 32 Go) et un SSD M.2 de 512 Go extensible jusqu'à 4 To (2x 2 To).

Les ports HDMI + DP + Type-C peuvent offrir un triple affichage simultané en 4K 60Hz.

Le mini PC prend en charge le WiFi 5 et le Bluetooth 4.2 et est équipé d'un port RJ45 1G.

Le OUVIS AMR5 est à 299,99 € avec le code NNNFRAMPC + la réduction déjà appliquée au lieu de 370,95 €, soit une remise totale de 19% sur Geekbuying. Expédié gratuitement depuis la Pologne.



Passons maintenant au OUVIS GK3 Plus.

Idéal pour le travail et le divertissement, il intègre un processeur Intel Alder Lake N95 4 cœurs avec une horloge de base de 1,7 GHz pouvant aller jusqu'à 3,4 GHz et 6 Mo de cache L3. Avec ses 15 W, il est plus économe en énergie.

Il assure une dissipation efficace de la chaleur grâce à son ventilateur intégré.

On trouve 16 Go de RAM DDR4 et un SSD SATA de 512 Go. Un second emplacement vous permet d'étendre le stockage jusqu'à 2 To.

Le mini PC peut assurer un triple affichage en 4K à 60Hz grâce à ses 2 ports HDMI et à son port VGA.

Il prend en charge le WiFi 5 et le Bluetooth 4.2 et est muni d'un port LAN.

Le OUVIS GK3 Plus est à 154,99 € avec le code NNNFRGK3P + la réduction déjà appliquée au lieu de 189,18 €, soit une remise totale de 18% sur Geekbuying. La livraison d'Allemagne est offerte.







Continuons avec le T-BAO R1 256Go.

En plus d'être un mini PC, le T-BAO R1 est également un routeur et prend en charge les systèmes NAS populaires (après avoir installé vous-même votre logiciel NAS), la virtualisation et les plateformes de virtualisation.

Il est équipé d'un processeur performant Intel N100 avec 4 cœurs, 4 threads et 6 Mo de cache pouvant aller jusqu'à 3,40 GHz, idéal pour les tâches exigeantes.

On trouve 8 Go de RAM DDR4-3200 (maximum 32 Go) et un SSD M.2 2280-NVMe de 256 Go.

Niveau connectivité, le mini PC est muni de 2 ports LAN 2,5 Gbit/s, de ports USB 2.0, USB 3.0, HDMI, DP et Type-C. Il prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Un double ventilateur est également intégré.

Le T-BAO R1 256Go est au prix de 234,99 € avec le code NNNFRTR1 + la réduction déjà appliquée au lieu de 289,34 €, soit une remise totale de 18% sur Geekbuying. Envoi gratuit de Chine sous 10 à 20 jours ouvrés.



Enfin, une seconde version du T-BAO R1 dotée de plus de mémoire et d'espace de stockage est disponible avec 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go.

Ce modèle est à 254,99 € avec le code NNNFRR1512 + la réduction déjà appliquée au lieu de 311,60 €, soit une remise totale de 18% sur Geekbuying. Livré gratuitement de Chine sous 10 à 20 jours.







Pour plus de bons plans, retrouvez également notre top 3 des promos du jour avec souris gaming Razer DeathAdder V2 Pro, SSD Crucial P3 Plus 4To et tablette Mi Pad 5, la trottinette électrique ANGWATT T1 2 x 3000 W à -47% + cadeau offert ou encore notre sélection de petit électroménager spécial cuisine à prix réduit.