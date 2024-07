On commence avec l'aspirateur anti-acariens JIGOO T600.

Il élimine 99,99 % des acariens grâce à sa puissance de 700 W et son aspiration de 15 kPa. Sa lampe ultraviolette de 800 mW et sa température constante de 60℃ permettent de pénétrer profondément dans le tissu.

L'aspirateur est doté d'un système de diffusion d'arômes qui repousse efficacement les acariens et les bactéries, tout en empêchant leur reproduction.

Il intègre un double bac : un filtrant, pour éliminer les plus petites bactéries et particules de poussière sans risque d'obstruction, et un autre pour contenir à part la poussière et les débris aspirés.

Avec le grand écran LED, vous pouvez surveiller l'indice d'acariens avant et après le nettoyage.

L'aspirateur est livré avec deux barres aromatiques anti-acariens.

L'aspirateur anti-acariens JIGOO T600 est à 109,99 € avec le code JIGOOTTT sur Geekbuying et livré gratuitement depuis la Pologne.





Et voici quelques autres bonnes affaires à découvrir :

