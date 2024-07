On commence avec le casque Bluetooth Soundcore by Anker Space Q45.

Le système avancé de réduction du bruit bloque efficacement une large gamme de sons et s'ajuste automatiquement selon votre environnement. Vous pouvez également personnaliser le niveau via l'application en choisissant parmi 5 options.

Profitez de 50 heures d'autonomie avec la réduction du bruit activée et de 65 heures en mode normal. En cas de batterie faible, une recharge de 5 minutes offre 4 heures d'écoute.

Les haut-parleurs de 40 mm avec membrane en soie et céramique produisent des basses profondes et des aigus clairs. Le casque Space Q45 prend également en charge le codec LDAC pour un son sans fil Hi-Res Audio.

Le casque Bluetooth Soundcore by Anker Space Q45 est en ce moment à 79,99 € avec le code 0UHEUHMQ à appliquer au lieu de 149,99 € (prix officiel), soit une remise totale de 47 % sur Amazon.



On passe maintenant à l'aspirateur robot Ultenic D6s.

Il offre une aspiration puissante de 3000 Pa et dispose de fonctions de balayage, d'aspiration et de vadrouille, vous aidant à réaliser un nettoyage complet. La vadrouille sonique améliorée peut effectuer 3000 mouvements par minute pour nettoyer même les taches tenaces.

Sur les tapis, le D6s augmente automatiquement la puissance d'aspiration.

Sa conception ultra-mince lui permet de passer facilement sous les meubles bas et en mode silencieux, il peut fournir jusqu'à 120 minutes de nettoyage sans interruption.

L'aspirateur permet de mettre en place des zones interdites et de nettoyer de n'importe où et à tout moment avec l'application ou par commande vocale.

L'aspirateur robot Ultenic D6s est à 99,99 € avec le code 8EP4PLWXPT sur Geekbuying et livré gratuitement depuis l'UE. Son prix de base s'élève à 269,99 €.



On termine avec l'enceinte Bluetooth Tronsmart Bang Max, que nous avons eu l'occasion de tester l'année dernière.

Profitez d'un son puissant de 130 W avec un système audio à 3 voies, offrant des basses percutantes, des médiums riches et des aigus clairs.

Personnalisez l'ambiance sonore et visuelle avec des lumières EQ et RVB via l'application. Pour une expérience de fête ultime, la technologie TuneConn de Tronsmart permet de synchroniser jusqu'à 100 haut-parleurs Tronsmart, similaire à PartyBoost de JBL ou Party Connect de Sony.

L'enceinte est résistante à l'eau et dispose d'une fonctionnalité karaoké avec support pour deux micros filaires et une guitare.

Avec une autonomie de 24 heures, le Bang Max assure une énergie continue toute la nuit.

L'enceinte Bluetooth Tronsmart Bang Max est en précommande à 139 € avec le code TSBMAX sur Geekbuying et sera livrée gratuitement depuis l'UE d'ici 2 semaines.



